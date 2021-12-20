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Nakkaş Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nakkaş Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Nakkaş
Nakkaş Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nakkaş Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kelimelerin anlamları kullanım alanlarının ne kadar geniş ya da dar olacağını belirlemektedir. Birden fazla anlam içeren kelimeler daha geniş bir kullanım alanına sahip olurken tek bir anlama sahip olan kelimelerin kullanım alanı ise daha kısıtlıdır. Ayrıca etkin bir diyalog için kelimelerin anlamlarını bilmek oldukça önemlidir. Bu yüzden biz de sık rastlanan bir kelime olan nakkaş kelimesinin ne anlama geldiğini ve TDK sözlük anlamının ne olduğunu sizin için derledik.

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 Nakkaş kelimesi yaygın kullanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kelimenin genel anlamı yapıların tavanlarına ve duvarlarına süslemeler yapan usta olarak bildiriliyor. Nakışçı olarak da adlandırılabilir.

 Nakkaş Ne Demek?

 Nakkaş kelimesi geçmişte ve günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmış ve kullanılmaya devam eden bir kelimedir. Bu kelime yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta anlamına gelmektedir. Bezekçi kelimesi ile de aynı anlama gelmektedir. Ayrıca bu kelime Arapça kökenli kelimeler arasında yer almaktadır.

 Nakkaş Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Nakkaş kelimesi TDK verilerinde büyük yapıların duvarlarına ve tavanlarına süslemeler yapan usta demektir. Kısaca nakkaş süsleme sanatı yapan kişileri tarif etmek için kullanılan bir kelimedir. Kitapların yapraklarını ve kaplarını süsleyen kişiye de nakkaş denmektedir. Renkli resim ve tezyinat yapan kişiler nakkaş olarak anılırlar. Genellikle duvar süslemeleri yapan ustalar da nakkaş olarak bilinirler. Bunların yanı sıra nakkaş, yapıları, kitapları ve diğer somut cisimleri renkli şekiller ile süsleyen usta anlamına gelmektedir.

 

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