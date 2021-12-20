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Nahiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nahiye Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nahiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nahiye Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Nahiya kelimesi, nahv fiilinden türetilmiştirNahv yüzünü bir tarafa çevirmek, bir yöne doğru gitmek anlamına gelirken nahya kelimesinin sözlük anlamı yerleşim bölgesidir. ''Nahiye'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan bu sözcük kenar ve yan manasına da gelir. Nahiya ne demek, ne anlama gelir? Nahiya TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Nahiya kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hudut 2- Hat 3- Yan 4- Civar 5- Muhit 6- Çevre 7- Serhat 8- Tahdit

 9- Limit 10- Uç 11- Çeper 12- Köşe 13- Dolay

  Nahiya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yüzyıldan beri kullanılmakta olan nahiya kelimesinin ilk anlamı bölgedir. Bunun dışında bir ülkenin ya da yerleşim yerinin sınırları için de aynı kelime kullanılır. İlçelerden daha küçük olan bucaklar nahiya olarak nitelendirilir. Ancak 1978 yılından itibaren bucakların birçoğu köylere ya da ilçelere bağlanmıştır.

  Nahiya TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  Türk Dil Kurumuna göre Nahiya kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Çevre, yöre

 İkinci Anlamı: Bölge

 Üçüncü Anlamı: Sınır, hudut

  Nahiya Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1- Doğum büyüdüğüm nahiya, bayındır hale geldi ve ilçe oldu.

 (Bucak anlamında kullanılmış)

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  2- Bakmadığım nahiya kalmadı ancak cüzdanımı hala bulamadım.

 (Köşe anlamında kullanılmış.)

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