Nahiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nahiye Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nahiya kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hudut 2- Hat 3- Yan 4- Civar 5- Muhit 6- Çevre 7- Serhat 8- Tahdit

9- Limit 10- Uç 11- Çeper 12- Köşe 13- Dolay

Nahiya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yüzyıldan beri kullanılmakta olan nahiya kelimesinin ilk anlamı bölgedir. Bunun dışında bir ülkenin ya da yerleşim yerinin sınırları için de aynı kelime kullanılır. İlçelerden daha küçük olan bucaklar nahiya olarak nitelendirilir. Ancak 1978 yılından itibaren bucakların birçoğu köylere ya da ilçelere bağlanmıştır.

Nahiya TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Nahiya kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Çevre, yöre

İkinci Anlamı: Bölge

Üçüncü Anlamı: Sınır, hudut

Nahiya Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Doğum büyüdüğüm nahiya, bayındır hale geldi ve ilçe oldu.

(Bucak anlamında kullanılmış)

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2- Bakmadığım nahiya kalmadı ancak cüzdanımı hala bulamadım.

(Köşe anlamında kullanılmış.)