Nağme Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nağme Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nağme kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Melodi 2- Motif 3- Ezgi 4- Ritim 5- Mugalata 6- Yave 7- Fasarya 8- Ahenk

9- Terane 10- Tempo 11- Avaz 12- Teganni 13. Terennüm

Nağme Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Müzik terimi olarak kullanılan nağme sözcüğü, belli bir ahenk ve ritim ile çalınan beste anlamına gelir. Bu kelime tını ve melodi manasında da kullanılır.

Mecazen nağme yapmak, gerçeği yansıtmayan sözler sarf etmek ve dürüst davranmamak demektir. Nağme kelimesinin sonuna getirilen Farsça eklerle birçok yeni sözcük türetilmiştir. Örneğin nağme-saz, güzel şarkı söyleyen anlamına gelir.

Not: Nağme kelimesinin ''name'' şeklinde yazılması yanlıştır. Çünkü name kelimesi mektup anlamında kullanılan başka bir kelimedir.

Nağme TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Nağme kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Müzik, beste, ezgi

İkinci Anlamı: Yapmacık tavır ya da söz

Nağme Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''O kadar nağme yaptı ama sonunda bizimle geldi.''