Nagah Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nagah Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nagah kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Vakitsiz 2- Aniden 3- Ansızın 4- Çat Kapı 6- Beklenmedik bir anda

6- Durup Dururken 7- Hiç Hesapta Yokken 8- Apansız 9- Derhal

Nagah Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayattan çok edebi eserlerde kullanılan nagah kelimesi hem vakitsiz hem de birdenbire anlamına gelir. Bu kelime eylemin nasıl ve ne zaman yapıldığını belirttiği için cümle içerisinde zaman zarfı olarak kullanılır.

Bu isimden türetilmiş olan Nagehan ismi ülkemizde kız çocuklarına verilen en popüler isimlerden biridir. 2021 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 18 bin kişi Nagehan ismini taşıyor.

Örneğin: '' İpek, nagah ayağa kalkıp sınıftan çıktı.''

Nagah TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Nagah kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Zamansız

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İkinci Anlamı: Kimsenin beklemediği bir anda, aniden.

Nagah Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Erdi, nagah kaşlarını çatıp söylenmeye başladı.''