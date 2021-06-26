Naftalin Nedir Ve Ne İşe Yarar? Naftalin Nasıl, Neden Ve Nerelerde Kullanılır

Naftalin kullanımını eski dönemlerden mutlaka büyüklerimizden duymuşuzdur. Hatta günümüzde bile gençler hala naftalin kullanımını gerçekleştiriyor olabilmektedir.

Naftalin Nedir?

Naftalin aslında bir kimyasal bileşendir. Kapalı bir kimyasal formülü bulunmaktadır. Bu formül C₁₀H₈ şeklindedir. Bu formül ile üretilen aromatik hidrokarbon olan maddeye naftalin denmektedir.

Naftalin yapım aşamasında orta ve ağır olan yağlardan ayrıştırılır. Bu orta ve ağır yağlar ise maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilir. Naftalin maddesinin görünüşü beyaz renkli, beyaz pul biçiminde, billur yapılı ve katı yapıdadır.

Birçok insanın naftalin maddesiyle ilgili en bildiği nokta ise naftalinin kendine has ve keskin bir kokusunun bulunmasıdır.

Naftalin Ne İşe Yarar?

Naftalin günlük kullanımda evlerde pek çok işe yaramaktadır. Kokusu dolayısıyla güve gibi böcek yapılı hayvanları uzaklaştırmaktadır. Bu yüzden de kumaş, kürk, battaniye gibi nesneleri koruma altına almak ve yıpranmadan saklanmasını sağlamak amacıyla naftalin tercih edilmektedir.

Sanayi sektöründe ise naftalin eritici, boya ve yakıt ham maddesidir. Eczacılık ve kozmetik sektöründe parfümlerin yapımında aromatik içeriğinde ara madde olarak yararlanılır.

Naftalin maddesi katı halden sıvılaşma oluşturmadan direk gaz haline geçmektedir. Lavaboların temiz kalması amacıyla naftalin kullanılmaktadır.

Naftalin Nasıl Kullanılır?

Naftalin evlerde, eczacılıkta, sanayide, yakıt ve boya ham maddesinde, parfümde ara madde olarak kullanılmaktadır.

Naftalinin evlerde kullanımı ise banyolarda kötü kokuları engellemek ve lavaboların temiz kalmasını sağlamak amacıyla lavabo deliklerine koyulmasıyla kullanılır. Bir de evlerde böcek türlerini uzaklaştırdığı için yünlü kumaş türü eşyaların saklanmasında ve paketlenmesinde naftalin eklenmektedir.

Bunun nedeni ise atmosfer ortamında kolaylıkla buharlaşması özelliğine sahip olmasıdır. Eczacılık sektöründe ilaçların yapımında ara madde olarak kullanılmaktadır.

Kozmetik sektöründe ise en çok kullanılan parfümlerin yapımında dayanıklılığı ve esansı arttırmak amacıyla yine ara madde olarak naftalin kullanılır.

Yakıt ve boya üretiminde de sanayi eritici olarak ara maddeden çok tam bir ham madde olarak kullanılmaktadır.

Naftalin Neden Kullanılır?

Naftalinin ilk kullanım nedeni güvelerden dolaplara kaldırılan sezonluk yünlü eşyaları korumaktır. Çünkü naftalin yapısı gereği güveleri uzak tutmaktadır.

Özellikle mevsim değişikliklerinde kıyafetler kaldırılırken eşyaların arasına naftalin koyulmaktadır. Bunun nedeni yine böceklerin depolanan kıyafetlere musallat olmasını engellemektir. Naftalin dışarıya kimyasal, öz ve keskin bir koyu yayar. Böceklerde bu kimyasal kokudan rahatsız olur.

Mutfak çekmeceleri ve dolaplarına da yerleştirilerek naftalin kullanılmaktadır. Tablet şeklinde satılan, kullanımı kolay olan, parlak ve yuvarlak bir görüntüsünün olduğu naftalin her zaman çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmaktadır.

Naftalin Nerelerde Kullanılır?

Naftalin güvenin olduğu ve olabileceği her yerde kullanılmaktadır. Lavabo deliklerinde, yünlü ve günlük kullanılan eşyaların içinde, sanayide, parfümlerde, yakıtlarda, boyalarda naftalin gerek ara madde olarak gerekse ham madde olarak ya da direk tablet şeklinde kullanılmaktadır.

Örneğin yatağın altına koyup uzun süre kullanmayacağınız yorganların aralarına naftalin koyulmaktadır. Dolaplardaki kıyafetlerin aralarına naftalin eklenmektedir. Sık sık kullanılan tuvaletlerin el yıkandığı lavaboların deliklerine buharlaştıkça yenisi koyularak kullanılmaktadır.

Güve denilen böcek türleri daha çok yünlü olan eşyalara gelmektedir. Bu yüzden naftalin kullanımı daha çok yün yapılı eşyaları korumak amacıyla kullanılır.

Naftalin organik bir yapıya sahiptir. Bu yüzden de kullanımı oldukça basittir. Piyasada ise paket ya da tablet halinde sayılı olarak satılmaktadır. Görüntüsü sanki bir şeker gibi yuvarlak, beyaz ve parlaktır. Bu yüzden de kimyasal bilgisi kristal yapılı, beyaz renkli, özel kokulu bileşiklerden meydana gelmektedir.