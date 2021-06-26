Nafile Namazı Nedir Ve Nasıl Kılınır? Nafile Namazı Ne Zaman Ve Neden Kılınır

Nafile ibadetler ile Allah'a dua etmiş ve yaklaşmış olursunuz. Bu bakımdan nafile ibadetler oldukça önemlidir. Müslümanlar nafile namazların nasıl kılınması gerektiği ile alakalı olarak araştırmalar yapmaktadır.

Nafile Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

Nafile namazlar Müslümanlar için farz olan namazlar değildir. Bu namazlar sünnet olan namazlar arasında yer alır. Allah'a (cc) ibadet etmek ve yakınlaşmak isteyen kimseler nafile namazı kılabilirler.

Nafile namazlarının pek çok çeşidi vardır. Teravih namazı, kuşluk namazı, gece namazı nafile namazlara örnek olarak gösterilebilir. Bunun dışında dini gün ve gecelerde kılınan namazlarda nafile namazlara örnek olarak gösterilebilmektedir.

Nafile namazlarını kılmanın pek çok fazileti vardır. Ancak bu namazlardan önce kişilerin kazaya bırakmış oldukları namazları kılması çok daha önemlidir. Vakit namazları ile kaza namazlarının her zaman nafile namazlarından daha çok önceliği bulunmaktadır. Farz namazlarının yapılmasının ardından nafile namazlarının kılınması gerekmektedir.

Nafile namazlarını Müslümanlar tek başına kılabilir. Ancak bu namazlar cemaat ile de kılınabilmektedir. Örnek olarak tesbih namazını tek başına kılmak bazı kimselere zor gelebilmektedir. Bunun için bu namazın cemaat ile kılınması tercih edilebilmektedir. Nafile namazlarına başlamadan önce niyet etmek ve hangi namaz kılınacaksa ona uygun bir şekilde kılmak gerekmektedir.

Nafile Namazı Ne Zaman ve Neden Kılınır?

Kılınacak olan nafile namazı belli bir güne ya da geceye ait olan bir namazsa o zaman kişilerin o sürede kılmaları gerekir. Günlük kılınacak olan nafile namazlarının da kerahat vakti dışında kılınması gerekmektedir.

Kerahat vakti güneş doğduktan sonraki 40-50 dakikalık süre ile akşam güneşin batmasına yakın olan 40-50 dakikalık süreyi kapsar.

Nafile namazları kılınırken öncelikle hangi namaz kılınacaksa onun için niyet etmek gerekmektedir. Sonrasında tekbir getirilir ve Subhaneke okunur. Ardından Fatiha ve onun ardından da zammı sure okunması gerekir.

Ruku ile secdeden sonra ise Ettehiyyatü, Allahümme, Salli, Barik ve Rabbena dualarının okunması gerekir. Ardından da selam verilir. Nafile namazlarının kaç rekat olduğu merak edilmektedir. Bu namazlar genellikle 2 rekat şeklinde kılınmaktadır.

Nafile namazları sadece belli bir aya, güne ya da geceye ait ise o zaman sadece bu dönemde kılınması gerekir. Örneğin Ramazan ayında teravih namazı kılınmaktadır. Bu namazın Ramazan ayı dışında kılınması doğru değildir.

Nafile namazları sünnet ve hadiste belirtilmediyse en çok 12 rekat olarak kılınabilmektedir. En az ise 2 rekatlık nafile namazı kılınabilir. Farklı nafile namazlarının rekatlarında da değişiklik olabilmektedir. Teravih namazı 20 rekat kılınırken, yatsı namazı 33 rekat olarak kılınır. Kişilerin bu belirtilen rekat sayılarına uyması gerekmektedir.

Nafile namazların hangi çeşit ise ona göre rekat sayısı bulunmaktadır. En az 2 rekatlık nafile namazı kılınabilmektedir.

Nafile namazları dini günlerde gecelerde, günlük ya da isteğe bağlı bir şekilde kılınabilen namazlara verilen genel isimdir. Günlük olarak kılınan nafile namazları;

Evvabin namazı

Kuşluk namazı

Teheccüt namazıdır.

Kişinin kendi kılabileceği nafile namazlar;

Tesbih namazı

Tehiyyetül mescit namazı

İstihare namazı

yolculuktan sonra kılınan namaz

hacet namazı

şükür namazı şeklindedir.

Dini vecibe olarak Müslümanlar tarafından kılınan nafile namazlar ise;

Teravih namazı olarak ifade edilebilir.

Nafile namazları Hz. Muhammed'in (SAV) uygulamaları neticesinde belirli zamanlarda, günlerde ya da kişilerin kendi istekleri ile kıldıkları namazlardır.