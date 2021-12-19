Nafia Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nafia Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nafia kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yararlı 2- Şifalı 3- Müfit 4- Verimli 5- Gelişmiş

Nafia Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyılda literatüre girmiş nafia kelimesi, bir toplumun daha iyi şartlarda yaşaması ve ülkenin gelişmesi için yapılan çalışmaların tümü demektir. Bir yeri kalkındırmak ve bayındır hale getirmek anlamında da kullanılan bu sözcük, birçok tamlamanın ve kalıp ifadenin içinde de yer alır.

Örneğin durus- ı nafia, öğrencinin gelişimine katkı sağlayan dersler demektir. Tiryak-ı nafia ise faydalı ilaçlar anlamına gelir.

Nafia TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Nafia kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Devlet eliyle bir yeri mamur hale getirmek için yapılan çalışmaların tamamı

İkinci Anlamı: Verimlilik

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Nafia Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''İki aydır süren nafia ile birlikte kasabamız kalkınmaya başladı.''