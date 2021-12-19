Nadim Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nadim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nadim kelimesi, günlük hayatımızda çok sık kullanılan ve çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alır.

Nadim Ne Demek?

Nadim, kelimesi günlük hayatımızda televizyonda, internette ve pek çok alanda sıkça karşımıza çıkıyor. Arapça kökenli bir kelime olan nadim kelimesi, yapılan bir işten pişman olmak ve pişmanlık duymak anlamına gelir.

Nadim Ne Anlama Gelir?

Nadim kelimesi, günlük hayatta çok sık kullanmasak da sıkça karşımıza çıkan kelimeler arasında yer alıyor. Arapça kökenli olan bu kelime, pişman olmak anlamında tek başına ya da cümle içinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Nadime kelimesi, pişman olmak anlamına gelir.

Nadim Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Günümüzde pek çok kişi nadime kelimesinin TDK sözlük anlamını merak ediyor ve araştırıyor. Nadim kelimesinin TDK sözlük anlamı ise, yaptığı bir davranıştan dolayı pişman olmak, pişmanlık, pişmanlık duymak anlamlarına gelir. Günümüzde çok sık kullanılan bu kelimenin kökeni çok eskilere dayanır. Dilimizin diğer dillerle etkileşim içine girmesi ve zenginleşmesi sonucunda dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelime tek başına ya da cümle içinde kullanılabiliyor.