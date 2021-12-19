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Nadim Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nadim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Nadim Ne Demek#Nadim
Nadim Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nadim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İnsanlar genellikle yeni duydukları kelimeleri öğrenmek ve araştırmak isterler. Günlük hayatımızda karşılaştığımız bazı kelimelerin anlamını bilmiyor ve merak ediyoruz. Bu durumda kelimelerin doğru anlamlarını TDK sözlüğünden bakmak ve araştırmak gerekir. Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz kelimeler arasında yer alan nadim de son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Nadim ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Nadim kelimesi, günlük hayatımızda çok sık kullanılan ve çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alır.

 Nadim Ne Demek?

 Nadim, kelimesi günlük hayatımızda televizyonda, internette ve pek çok alanda sıkça karşımıza çıkıyor. Arapça kökenli bir kelime olan nadim kelimesi, yapılan bir işten pişman olmak ve pişmanlık duymak anlamına gelir.

 Nadim Ne Anlama Gelir?

 Nadim kelimesi, günlük hayatta çok sık kullanmasak da sıkça karşımıza çıkan kelimeler arasında yer alıyor. Arapça kökenli olan bu kelime, pişman olmak anlamında tek başına ya da cümle içinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Nadime kelimesi, pişman olmak anlamına gelir.

 Nadim Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Günümüzde pek çok kişi nadime kelimesinin TDK sözlük anlamını merak ediyor ve araştırıyor. Nadim kelimesinin TDK sözlük anlamı ise, yaptığı bir davranıştan dolayı pişman olmak, pişmanlık, pişmanlık duymak anlamlarına gelir. Günümüzde çok sık kullanılan bu kelimenin kökeni çok eskilere dayanır. Dilimizin diğer dillerle etkileşim içine girmesi ve zenginleşmesi sonucunda dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelime tek başına ya da cümle içinde kullanılabiliyor.

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#Nadim Ne Demek#Nadim

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