Nacl nedir, nerede kullanılır? Nacl polar mı apolar mı?

Nacl konusunu merak eden bireylerin sayısı önemli bir artış göstermektedir. Bu noktada Nacl nedir konusuna bir açıklık getirilmesi önemlidir.

Nacl Nedir?

Nacl halk arasında tuz olarak bilinen bir bileşiktir. Nacl sodyum klorür olarak ifade edilmektedir. Halk arasındaki tabiri ile tuz, inorganik bir bileşiktir. Doğada doğal olarak bulunmayan bir bileşik olma özelliği barındırmaktadır.

Na (sodyum) ve Cl (klor) elementlerinin bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir. Beyaz, kristal küpler Formunda bir yapıya sahiptir. İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için tuza gereksinimi vardır. Fakat çok az yahut çok fazla tuz insan sağlığı için zararlı olabilmektedir.

Nacl Nerede Kullanılır?

Nacl (Sodyumun) iyi düzeyde indirgen bir yapıya sahiptir. Bu özelliği birçok kimyasal işlemde kullanılmasını sağlamaktadır. Nacl (Sodyum) ve bileşiklerinin kullanıldığı bazı alan ve ürünler bulunmaktadır. Bunlar;

- İlaç sanayisinde

- Cam sanayisinde,

- Boya sanayisinde

- Metalürji,

- Kâğıt sanayisinde

- Petrol,

- Sabun üretiminde,

- Valfler

- Tekstil ürünlerinde,

- Buharlı lambalarda,

- Deterjanlar ve temizlik kimyasallarında,

- İpekler de

- Elyaf üretiminde,

- Seramik yapımında,

- Pirinç kaplama üretiminde

- Fotoğrafçılık sektöründe

- Parfüm üretiminde

Nacl Polar mı, Apolar mı?

Nacl polar mı apolar mı sorusunun yanıtı; polar olmaktadır. Ancak konun daha iyi anlaşılabilir olması adına bir açıklama yapılmasında önemli bir yarar olacaktır. Buna göre öncelikle Polarlik nedir? sorusunun yanıtının iyi anlaşılması gerekmektedir.

Örneğin bir bileşikte bulunmakta olan elementleri Lewis yapisina gore Yazmak gerekirse o elementin her tarafta bir karşılığı yok ise o elemen polar olmaktadır.

Konun herkes tarafından daha anlaşılır olması adına Apolarlik nedir? Sorunun yanıtının da bilinmesi yararlı olacaktır. Buna göre Apolarlik polar yapının tam dersi olarak tabir edilebilir. Bu kapsamda;

Bir bileşiği meydana getiren elementlerin Lewis yapısında her biri birbirini karşılar durumdaysa o apolar olur bileşik olur.

Örnek olarak CH4 bileşiği gösterilebilir.

CH4 demek C'nin çevresinde 4 tane H olması anlamına gelmektedir. Her H 'nin bir karşılığı bulunmaktadır. Bunun anlamı birbirini karşılıyor demek olup bu durumda apolar bir bileşiktir.

Soruya bakılırsa; NACI bir sodyum klorürdür ve tuz bileşiğidir. Yapısında 1 Na 1 CI bulunur ve onları karşılayacak başka element bulunmaz. O halde NACI polar bir bileşik olur.