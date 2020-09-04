Nacizane Ne Demek? Nacizane Nedir? Nacizane Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Farsçadan dilimize geçen nacizane kelimesi çok küçük, önemsiz bir şey anlamını taşımaktadır. Anlamı değersiz, önemsiz olan naciz kelimesinden türemiştir.

Nacizane Ne Demek?

Kelimenin doğru kullanımı c harfi iledir. Yanlış bir şekilde naçizane olarak kullananlar da vardır. Türk Dil Kurumu'na göre de c harfi ile yazılması doğrudur. Farsça kökenli olması itibariyle diğer Farsça sözcükler gibi dilimizde yer edinmiştir. Önemsizliği belirtmek için kullanılan bir zarftır. Söyleyen kişiye mütevazilik havası verir.

Kişi haddi olmayan bir şeyden bahsederken nacizane kelimesini kullanabilir. Kelime zaten anlam itibariyle de haddi olmayarak, çok önemsiz bir şey demektir. Cümle içinde genelde "nacizane tavsiyem", "nacizane fikrim" şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Kişiler kendisini övmeden ya da bilmişlik taslamadan konuşmak durumunda hissettiklerinde kullanılan bir sözcüktür. Daha çok mütevazi ve naif yapıdaki insanlar tarafından kullanılmaktadır. Kabalık etmemek ve müdahaleci olmamak için kullanılabilecek kibar bir kelimedir. Öyle ki kişi bu kelimeyi kullanarak kendini ya da fikrini önemsiz bir şeymiş gibi göstermiş olur.

Bu kelime bazen acizane kelimesiyle karıştırılabilmektedir. Telaffuzları benzerlik gösterse de anlamları farklıdır. Arapça kökenli olan acizane kelimesi beceriksizlik anlamında kullanılır. Aşırı alçakgönüllülüğü ifade etmektedir. Görüldüğü üzere iki sözcük birbirinden farklıdır.