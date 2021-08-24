Naci İnci Boğaziçililer’e seslendi

Açıklamasında şahsıyla ilgili öğrencilere açılan soruşturmaların iptal edilmesine ilişkin talimat verdiğini belirten İnci, şunları söyledi;

“1994 yılında kampüsümüze adım attığımdan bu yana gerek akademik gerekse kişisel olarak bana birçok değer kazandıran üniversiteme borcumu ödemek, kalitesini daha da ileri götürmek ve ülkemize katkıda bulunmak amacıyla yerine getireceğim rektörlük görevini sadece bir makam olarak değil ülkemize ve dünyaya eğitim-araştırma alanında hizmet edilecek bir mevki olarak görmekteyim. Son aylarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle yara alan birlikte yaşama ortamının yeniden tesis edilebilmesi için tüm kampüs sakinlerinin karşılıklı saygıya dayalı bir ortamı oluşturmak için eşit sorumluluğa sahip olduğunu düşünmekteyim. Boğaziçi Üniversitesi mensupları eleştirel bakış açısı ile kalıpları ve klişeleri sorgulayan, hakim “doğrular” hakkında farklı bakış açıları geliştirebilen bireylerdir. Elbette bu anlayış çerçevesinde eleştirmek, demokratik protesto hakkını kullanmak hepimizin hakkıdır. Ancak eleştirinin kişileri rencide edici bir karaktere sahip olmaması, “öteki”nin haklarını da gözetmesi ve barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur. Bu yaklaşımın kampüsümüzde hakim olacağı inancı ile bugüne kadar şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize açılan tüm disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi talimatını ilgili birimlere ileteceğim. Ümidim karşılıklı saygı çerçevesinde görüşlerimizi paylaşırken, üniversitemiz için en iyisini yapmaktır.”