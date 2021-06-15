Nace kodu nedir, ne işe yarar? Nace kodu nasıl öğrenilir?

İşletmeler faaliyet alanlarına göre çeşitli tehlike sınıflarına sahip olup bunların devlet tarafından takip edilmesi gerekir. Her işletmeye yönelik uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği yürütmelikleri değişkenlik göstermekle birlikte nace kodu bunların belirlenmesi ve organize edilmesinde büyük rol oynar. Ayrıca işlerini büyütüp yeni alanlara yönelen firmaların nace kodunda değişlik yapması ve gerekli durumlarda yenisini edilmesi gerekir.

Nace Kodu Nedir, Ne İşe Yarar?

Toplam 6 haneden oluşan ve Avrupa Birliği Ülkelerinin tarafından işletmeleri hangi risk sınıfında bulunduğuna tespit etme amacıyla kullanılan özel kodlama sistemine nace kodu adı verilir. Nace kodu temel olarak üç sınıfa ayrılan iş gruplarını belirleme ve bu işlerin ne türlü tehlikeler taşıdığını tespit etme amacıyla uygulanır. Sadece bununla da sınırlı kalmayıp nace kodu ticari faaliyetler yürüten bütün işletmeler için kurulum aşamasında belirlenmesi gereken gereklilikler arasındadır.

Nace kodu ne işe yarar konusuna yakından değinilecek olursa risk gruplarına göre üçe ayrılan işletmelerin hangi kategoride olduğunu tespit etmek amacını güder. Bilindiği gibi günümüzde yürütülen ticari faaliyetler az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üçe ayrılır. Tehlikeli kategorisinde yer alan işletmeler imalat, kesme, boyama ve servis gibi iş kazalarının yoğun olarak meydana gelebileceği türleri temsil eder. Az tehlikeli kategorisi büro işleri, yazılım, yayıncılık, perakende ve alışveriş sektörü gibi neredeyse hiçbir tehlikenin bulamadığı iş kollarını kapsar. Çok tehlikeli işler ise diğerlerine nazaran risk grubunun yüksek olduğu ve tehlikeli makineler ile madencilik, tersane, askeri sanayi ve sondaj gibi alanları içerir.

Nace Kodu Nasil Öğrenilir?

Nace kodunu öğrenmek için tercih edilebilecek birçok yöntem bulunur. Bunlardan en çok bilineni ve kolay olanı Ticaret Odası kayıtlarını incelemektir. Ticaret Odasının resmi web sitesini ziyaret ederek Işletmenizin hangi risk grubunda bulunduğunu hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehrin Ticaret Odası resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekir. Bunun için çeşitli doğrulama yöntemlerini kullandıktan sonra sırasıyla tescil ilan kuruluş ve sicil kaydı sorgusuna bakmalısınız. Sonrasında ise işletmenize ait bütün bilgileri gösteren sicil kaydınızda altı haneli nace kodunu görüntüleyebilirsiniz.

Nace kodunu öğrenmek için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem muhasebeciniz ile iletişime geçmek olacaktır. Bütün ticari faaliyetlerinizi yürüten muhasebeciniz ayrıca Ticaret Odası kaydı ve nace kodu oluşturma, değiştirme işlemleri ile de ilgileniyor. Genellikle muhasebe departmanında bulunan dokümanlar arasında nace kodunuz bulunur.

Muhasebenizi tutan mali müşavirler genellikle işletmenizde bulundurmanız için sizlere çeşitli evraklar verir. Bunların arasında Ticaret Odası kaydı da mevcut olup sicil kaydı bölümünden nace kodunu öğrenmeniz mümkündür. Eğer halihazırda muhasebeciniz sizin için bu evrakları temin ettiyse göz atmanız gereken yer burası olacaktır.

Nace kodunu bulmak için uygulayabileceğiniz son yöntem Ticaret Odasına gitmek olacaktır. Şehrinizde bulunan ve kayıtlı olduğunuz Ticaret Odasını ziyaret ederek hızlı bir sorgulamayla nace kodunu öğrenebilirsiniz. Gerekli durumlarda çeşitli dilekçeleri ilgili makamlara sunduktan sonra nace kodu değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.