Nabız Nasıl Ölçülür? Elden Veya Bilekten Nabız Nasıl Ölçülür? Ortalama Nabız Kaç Olmalı?

Nabzın ölçülmesi için vücudun farklı bölgelerinde uygun yerler bulunmaktadır. Bu bölgelere kullanmak suretiyle en ya da bilek üzerinden özellikle nabız ölçümü yapılabilmektedir. Böylece ortalama nabzın kaç olmasının öğrenilmesi ile beraber sağlıklı bir insan aralığındaki değer anlaşılabilir.

Nabız Nasıl Ölçülür?

Kişinin nabzını bulabileceği belli başlı bazı yerler bulunmaktadır. Bunlar arasında bilek, boyun, şakak, kasık ve ayağın üst kısmı bulunmaktadır. Nabız bulunduktan sonra ise 60 saniye boyunca nabzın vuruş sayısı sayılmalıdır. Böylece bu durum kişiye kalp atışını verir. Özellikle başparmak ve orta parmağı ilgili bölge yerleştirmek suretiyle, nabız ölçümü bu şekilde bir dakika boyunca yapılabilir. Daha sonra sağlıklı değer aralığı nabız konusunda öğrenilmesi ile beraber sonuç daha iyi anlaşılabilir.

Elden veya Bilekten Nabız Nasıl Ölçülür?

Özellikle elden ya da bilek bölgesinden nabız ölçümü daha fazla ele alınmaktadır. Bu doğrultuda avuç içinin hemen alt kısmında yer alan bölgede parmakları kullanmak suretiyle nabız ölçümü gerçekleştirmek mümkün. Genelde işaret parmağı ve orta parmak yan yana gelmesi suretiyle ilgili bölgeye bastırılarak nabız ölçümü yapılabilir. Bu durum hem sağ hem de sol bilekten gerçekleştirilebilir. Tabii bunun için aynı zamanda başparmak da kullanılabilmektedir. Sadece başparmağı yerleştirmek suretiyle el ya da bilek bölgesindeki damar kısmından kalp atışı anlaşılabilir.

Ortalama Nabız Kaç Olmalı?

Nabız ölçümü konusunda en çok merak edilen konulardan biri olarak ortalama nabız geliyor. Yani bu durum diğer bir ifade ile sağlıklı bir insanda 1 dakika içerisindeki kalp atışı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda sağlıklı bir insanda kalp atışı dakikada 60 ile 100 arasında değişkenlik gösterir. Uzun bir süre spor ile ilgilenen kişilerde ise kalp atışı 45 ile 60 arasında ortaya çıkar. Özellikle kalp atış hızı dinlenme sırasında ne kadar düşük ise sağlık açısından o kadar iyidir.