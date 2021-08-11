Nabız Kaç Olmalı? Nabız Dakikada Kaç Olmalı?
İnsanların anne karnından ölene kadar geçen zamanda kalpleri her zaman atmaya devam eder. Kalp durması kişinin öldüğü anlamına gelmektedir. Hayvan ve insanlarda kalp bulunur ve bu durum iki canlı türü içinde geçerlidir. Halk dilinde kalp atışı nabız olarak bilinmektedir ve insanlarda belirli yaş aralığına göre nabız sayısı farklılık gösterebilir. Bu dönemler yaş aralığı ile farklılık göstermektedir. Nabız sayısı önemlidir çünkü bu durum bazen tehlikeli olabilir ve nabız sayısının ortalama değerlerde olması gerekir. Ekstra durumlarda nabız sayısı insanlarda değişiklik gösterebilir bu durumlar heyecan anı, korku anı, mutluluk veya mutsuzluk anları olabilir. Normal bir zamanda insanda nabız sayısı kaç olmalıdır? Nabız dakikada kaç olmalı? İşte, merak edilen tüm detaylar.
İnsanların ömrü boyunca bebeklikten yaşlılığa kadar olan zaman diliminde nabız atışları farklılık gösterir.
Bebeklerde Nabız Sayısı
Bebeklerde ortalama olarak nabız sayısı 110 ve 125 arasıdır.
Çocuklarda Nabız Sayısı
Çocuklarda nabız sayısı ortalama olarak 90 ve 110 arasıdır.
Gençlerde Nabız Sayısı
Gençlerdeki nabız sayısı ortalaması 80 ve 100 arasındadır.
Yetişkinlerde Nabız Sayısı
Yetişkinlerde nabız sayısı ortalama olarak 70 ve 100 arasındadır.
Yaşlılarda Nabız Sayısı
Yaşlılarda nabız sayısı ortalama olarak 55 ve 90 arasındadır.