Na Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? Na Simgesi Olan Element

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Elementler hem saflık hem de homojen olma özelliği gösterirler. Sabit öz kütleye sahiptirler. Elementlerin pek çok kullanım alanı vardır. Bu yönüyle hem canlılığın devamında hem de doğanın işleyişinde rolleri bulunmaktadır. Özellikle oksijen, hidrojen ile karbon elementlerinin vücudumuzun oluşumu için ana etkenlerden olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca elementler kimyasal özelliklerine göre metal, ametal ve soygaz olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır.

Na Elementi Hakkında Genel Bilgiler

Na, sodyum elementinin kısaltması veya simgesi durumundadır.

Periyodik tabloda grup numarası 1, periyot numarası 3 ve blok ifadesi s olmaktadır.

Oda sıcaklığında katı durumdadır.

Sodyum elementi 11 atom numarasına sahiptir.

Alkali metaller grubunda yer almaktadır.

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Kübik merkezli kristal yapıya sahiptir.

Proton sayısı 11, elektron sayısı, 11 ve nötron sayısı 12 şeklindedir.

Farklı derecelerde erime ve kaynama sıcaklığı noktası vardır. Erime noktası: 97.81 ve kaynama noktası: 882.9 olarak gerçekleşmektedir.

Hem oldukça tepkisel bir elementtir hem de kesinlikle doğa içinde serbest şekilde bulunmamaktadır.

Yer kabuğunun en çok olan 6. elementi özelliğine sahiptir.