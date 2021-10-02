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N2O (Azot Protoksit) nedir? N2O asit mi baz mı ve bileşiğinin yaygın adı nasıldır

#N2o
N2O (Azot Protoksit) nedir N2O asit mi baz mı ve bileşiğinin yaygın adı nasıldır

N2O formülünün ismi azot protoksit olmaktadır. Bu gazın çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Sizin için N2O gazının asit mi baz mı olduğunu, bu gazın yaygın olarak kullanılan adını derledik.

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Anestetik veya ağrı kesme fonksiyonları nedeniyle dişçilik ile cerrahi operasyonlar gibi medikal nitelikteki N2o, alanda önemli bir yer tutmaktadır. Halk arasında bilinen adı "Güldürücü gaz" olan bu gaz, Humphry Davy tarafından, solunması ile beraber öfori etkisi etmesiyle bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi içerisindeki sağlık kuruluşlarında en güvenli olan ve efektif ilaçlar arasında bulunmaktadır. Bununla birlikte roket itici yakıtlarında da oksidan olarak ve içten yanmalı özellikteki motorlarda motorun gücünü artırma hususunda rol oynamaktadır.

N2O Nedir?

Nitröz oksit, genel olarak N2O formülüne sahip olan, diazot monoksit ile azot protoksit de adı verilen, anestezide kullanılmakta olan bir gazdır. "Güldürücü gaz" şeklinde de bilinmektedir. Oda sıcaklığı içerisinde renksiz, yanıcı olmayan nitelikteki bir gaz olmakla birlikte yüksek sıcaklıklara çıkarıldığı takdirde moleküler oksijene benzer bir biçimde kuvvetli bir oksidan haline gelmektedir. Suda çözünebilmektedir.

N2O Asit mi Baz mı?

N2O kimyasal adı diazot monoksit, yaygın adı ise nitro oksittir. Doğada gaz şeklinde bulunmaktadır. NO bileşiğinin kimyasal nitelikteki etkinliği çok yüksektir. Bu nedenle havada bulunan ozon ile tepkimeye girerek N2O ile gösterilen bileşiği oluşturmaktadır. İki tane azot atomunun üçlü bir bağ ile birbirine bağlanması ve bununla beraber tek bağlı0 olan oksijen atomundan meydana gelmektedir. Erime noktası −90.86 olmaktadır ve kaynama noktası ise −88.48 santigrat derecedir. N2O formülü kimyasal yapısı gereği asit ya da bazik oksit fonksiyonlarından hiçbirini göstermemektedir ve nötrdür. Bu sebepten dolayı Nötr oksit şeklinde bilinmektedir. Asit, baz ya da su ile tepkimeye girmez.

Azot Protoksit Yaygın Adı Nedir?

Azot protoksit ya da yaygın adı ile Narkoz gazı, medikal olan gazlar sınıfının en önemlisi olmaktadır. Endüstriyel alanda içerisinde de bu gazı yanmayı destekleyici bir gaz olarak da kullanmak mümkündür.

 

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