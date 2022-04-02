N Sembolü Hangi Element? N Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

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Periyodik cetvele bakıldığı zaman birçok değişik kısaltma üzerinden elementler gösterilir. Bunlar içerisinde birbirinden farklı yapılarda yer alan en önemli elementler içerisinde N sembolü gelmektedir.

N Sembolü Hangi Element?

Periyodik tablo üzerinden bakıldı vakit N sembolü azot elementinin temsil etmektedir. Özellikle yaşamın temel yapısı olarak birçok farklı maddede bulunan elementler içerisinde gelmektedir.

N Elementinin Adı ve Özellikleri

N elementinin adı Azot olarak bilinir. Özellikle tatsız, kokusuz ve renksiz bir element olarak öne çıkar. Dünya atmosferinin %78’ini oluşturması ile önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte hemen hemen tüm canlı dokularında yer aldığını söylemek mümkün. Pek çok önemli bileşiğin yapısında bulunan en güçlü elementler arasında gelir.

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N Elementinin Elektron Dizilimi ve Yükseltgenme Basamağı

N elementinin elektron dizilimi aynı zamanda elektron figürasyon olarak da öne çıkar.

2s² 2p³

Bu şekilde yukarıdaki elektron dizilimi ile beraber Periyodik tabloda yer alan en önemli elementler içerisinde gelir. Aynı zamanda bu elementin bir yükseltgenme basamağı bulunur. Azot elementinin yükseltgenme basamağı ise sırası -3, +1, +2, +3, +4, +5 şeklinde devam eder. Bu şekilde periyodik tabloda önemli bir yere sahiptir ve birçok farklı bileşikte bulunur.