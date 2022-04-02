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N Sembolü Hangi Element? N Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

N Sembolü Hangi Element N Elementinin Adı, Özellikleri, Elektron Dizilimi Ve Yükselgenme Basamağı

En önemli elementler içerisinde N sembolü üzerinde gösterilen element gelmektedir. Aynı zamanda sunmuş olduğu farklı özellikler üzerinden öne çıkar. Peki N sembolü hangi element? N elementinin adı, özellikleri, elektron dizilimi ve yükseltgenme basamağı üzerine detayları derledik.

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 Periyodik cetvele bakıldığı zaman birçok değişik kısaltma üzerinden elementler gösterilir. Bunlar içerisinde birbirinden farklı yapılarda yer alan en önemli elementler içerisinde N sembolü gelmektedir. 

 N Sembolü Hangi Element? 

 Periyodik tablo üzerinden bakıldı vakit N sembolü azot elementinin temsil etmektedir. Özellikle yaşamın temel yapısı olarak birçok farklı maddede bulunan elementler içerisinde gelmektedir. 

 N Elementinin Adı ve Özellikleri 

 N elementinin adı Azot olarak bilinir. Özellikle tatsız, kokusuz ve renksiz bir element olarak öne çıkar. Dünya atmosferinin %78’ini oluşturması ile önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte hemen hemen tüm canlı dokularında yer aldığını söylemek mümkün. Pek çok önemli bileşiğin yapısında bulunan en güçlü elementler arasında gelir. 

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 N Elementinin Elektron Dizilimi ve Yükseltgenme Basamağı 

 N elementinin elektron dizilimi aynı zamanda elektron figürasyon olarak da öne çıkar. 

 2s² 2p³ 

 Bu şekilde yukarıdaki elektron dizilimi ile beraber Periyodik tabloda yer alan en önemli elementler içerisinde gelir. Aynı zamanda bu elementin bir yükseltgenme basamağı bulunur. Azot elementinin yükseltgenme basamağı ise sırası -3, +1, +2, +3, +4, +5 şeklinde devam eder. Bu şekilde periyodik tabloda önemli bir yere sahiptir ve birçok farklı bileşikte bulunur.

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