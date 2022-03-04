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N Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? N Simgesi Olan Element

N Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede N Simgesi Olan Element

Elementler kimya biliminde oldukça önemli bir sahip yapılar olmaktadır. Doğa içerisinde bulunmalarının yanında pek çok kullanım alanlarına da sahiptirler. Hatta bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak günümüz dünyasının en kritik yapıları arasındadırlar. Bugüne kadar bulunan ya da keşfedilen elementlerin simge, periyot, atom numarası, elektron sayısı, grup gibi birçok özelliği bulunmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Elementlerin her birini kendine özgü özellikleri vardır. Aynı zamanda fiziksel olarak halleri de söz konusudur. Bazı elementler katı bazı elementler sıvı bazıları ise gaz halindedir. Bu değişim bugüne kadar keşfedilmiş olan 118 tane element için geçerlidir. 118 tane elementten bir küçük bir kısmı doğada yoktur ya da az bir miktarda vardır. 

 N Elementi Hakkında Bilgiler 

 N elementi azot olarak karşılık bulmaktadır. Azot elementi 7 atom numarasına sahiptir. Dünya atmosferinde azot fazlasıyla vardır. Buradan anlaşılacağı üzere azot bir gaz halinde elementtir. Bu elementin ne rengi ne de kokusu olmaktadır. Periyodik tablodaki sınıflandırma yöntemi olan grup, blok ve periyot isimlendirmelerine göre de azot birçok özelliktedir. Bunlar arasında 15. grupta ve 2. periyotta yer alır. Blok olarak ise p bloğu bulunduğu yerdir. 

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 Ayrıca azot elementi periyodik tablo içerisinde metal, ametal ve soygaz olarak da bir ayrıma sahiptir. Bu yönü ile ametal grubunda kendine yer bulmaktadır. Azotun tüm canlıların dokusunda olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bir atıl gazdır. Kimyasal tepkimeye girmemektedir.

 

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