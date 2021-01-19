Mz80 nedir? Mz80 Kızılötesi cisim algılama sensörü kullanım alanları

MZ80 kızılötesi cisim algılama sensörü oldukça geniş mesafe ölçüm aralıklarına sahip olan bir kızılötesi mesafeleri ölçüm sensörüdür. Ülkemizde de pek çok kişi tarafından talep edilmekte ve çeşitli sektörlerde kullanıma sunulmaktadır.

MZ80 Kızılötesi Cisim Algılama Nedir?

Pek çok robotik projesinde dahi sık sık kullanılan MZ80 kızılötesi cisim algılama sensörü belirlenen bir mesafede ölçüm yapabilmektedir. Ayrıca görünür ışık ile karışma olasılığı da oldukça düşük olmaktadır. Bu sayede de dış faktörlerden dolayı genel olarak yanılma payı çok düşük olur.

Arka tarafında bulunmakta olan vida ile hangi mesafeler aralığında ölçüm yapılacağı da belirlenir. Bu sistem ayara göre dijital olan bir çıkış verir. Bu çıkış olarak mesafelerin değerini vermez, kullanıcı kişinin ayarladığı değerlere geldiği zaman dijital bir çıkış verir.

MZ80 Kızılötesi Cisim Algılama Sensörü Kullanım Alanları

MZ80 kızılötesi cisim algılama sensörü optik mesafeler sensörlerinden biri olarak yer alan MZ-80 en az 2 cm en fazla ise 80 cm arasında yer alan cisimleri algılayabilme kabiliyeti sebebi ile en çok kullanılmakta olan mesafe sensörüdür. Oldukça basit kurulumu, yüksek hassasiyeti nedeni ile kullanım alanı çok geniştir.

Kullanılabilecek alanlar çok fazla olup bunlar sumo robot, otomasyon sistemleri, engel tespit etme, güvenlik sistemleri, cisim sayma ve de labirent robotu olmaktadır. Mesafeden kaçınmakta olan robot, labirent robotu yapabilmek mümkündür. Bunların yanında takometre ya da enkoder yaparak herhangi tekerin dönüş sayısını ve de hızını hesaplayabilmek mümkündür. Üretim bandından geçmekte olan ürünlerin sayımı gibi bazı projelerde de yaygın kullanılabilmektedir.