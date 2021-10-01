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Muzur ne demek? Muzur kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Muzur
Muzur ne demek Muzur kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Genelde çocuklar için kullanılan bir kelime olarak muzur sözcüğü öne çıkıyor. Peki, muzur ne demek? Muzur kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Uzun yıllardır Türkçede yer alan ve yerleşik olarak kullanılan kelimelerden biri muzur sözcüğüdür. Daha çok mecazi anlamı ile beraber çocuklar için kullanılan bir kelime olarak ön plana çıkıyor.

 Muzur Ne Demek?

 Değişik kelimeler üzerinden muzur sözcüğü ifade edilmektedir.

 - Her şeyi Bozan

 - Karıştıran

 - Haylaz

 - Yaramaz

 Ortak şekilde yukarıdaki anlamlara sahip bir sözcük olduğunu ifade etmek gerekir.

 Muzur Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Muzur kelimesinin anlamı yaramaz ya da haylaz çocuk şeklinde öne çıkıyor. Özellikle sürekli olarak bir şeyleri karıştıran ve bozan çocuklar için değerlendirilen bir kelimedir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Muzur sözcüğü için Türk Dil Kurumu, ‘Haylaz, yaramaz ya da her şeyi bozan’ biçiminde bir anlam sunuyor. Bu anlam günümüzde daha çok mecazi olarak öne çıkmakta ve çocuklar için kullanılmaktadır. Hala geçerliliğini koruyan ve anlamı doğrultusunda kullanılan bir kelime olduğu ifade edilebilir.

 

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#Ne Demek#TDK#Muzur