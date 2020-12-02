Müzikoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Müzikoloji bölümü müziğe dair tüm ayrıntıları araştırarak bu alanda çalışacak profesyonel kişileri yetiştirir. Müzikoloji müziğe dair tüm ayrıntıları araştıran ve sorunlara çözümler üreten bir müzik bilimi olarak biliniyor.

Müzikoloji Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Müzikoloji bölümünde müzik ile ilgili her detay araştırılır. Aynı zamanda müzik yorumlanarak ortaya çıkacak sorunlara yönelik çözümler de üretilebilir. Tüm çalışmaların yapıldığı müzikoloji aynı zamanda müzik bilimi olarak bilinir.

Müzikoloji Nedir?

İki ayrı çalışma alanına ayrılan müzikoloji bölümünde yerelden genele olarak müzikal kültür araştırmaları yapılır. Ülkelerdeki müzikal kültür ise detaylı bir şekilde incelenir. Müzikoloji, Genel Müzikoloji ve Etnomüzikoloji şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Müzikoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Müzikoloji bölümünün amacı bu alanda donanımlı ve profesyonel çalışanlar yetiştirmektir. Müzikoloji bölümünde yapılan araştırmalar ve verilen eğitimler ile birlikte müziğin amacı, şekli, kültürel özellikleri ayrıntılı olarak anlatılır. Aynı zamanda müzik enstrümanları ve kullanıldığı yerler de irdelenir.

Müzikoloji Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerin müzikoloji bölümünden mezun olan kişiler müzik ile ilgili eserlere eleştirel yaklaşımlarda bulunurlar. Özellikle kültürel anlamda müziğin kullanım alanları ile birlikte toplumdaki yeri de araştırılır. Bu bölümün mezunları müziği bilimsel bir boyutta ele alırlar.

Müzikoloji Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki müzikoloji bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Burada eğitim gören öğrenciler 8 yarıyıllık süre boyunca bazı derslerden sorumlu tutulurlar. Bu bölümden başarı ile mezun olan öğrenciler "Müzikoloji Bölümü Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar.

Müzikoloji Okumak İçin Ne Gereklidir?

Müzikoloji bölümünde okumak isteyen kişilerin müziğe ilgisi ve yeteneği olması gerekir. Disiplinli çalışabilen sorumluluk sahibi kişiler bu bölümde okuyabilirler. Ayrıca zamanı verimli kullanan, araştırmaya meraklı adaylar bu bölümde başarı ile okuyabilirler.

Müzikoloji Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerdeki müzikoloji bölümlerinin çoğunda öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bazı özel üniversitelerde İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca genel olarak yabancı terimlere hakim olunması için başlangıç düzeyinde İngilizce eğitim verilmektedir.

Müzikoloji Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Müzikoloji bölümü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci almaktadır. Ayrıca müzikoloji bölümünde okumak için genel yetenek sınavı da yapılır. Öğrenciler Temel Yeterlilik Sınavında Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularını çözerek yeterli puanı aldıklarında bu bölümde eğitim alabiliyorlar.

Müzikoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Müzikoloji bölümünde bazı dersler bulunuyor. Bu bölümde müzikolojinin temelleri, müziksel işitme, okuma ve yazma, bireysel çalgı eğitimi, müzik tarihi, temel piyano eğitimi ve eser analizi gibi dersler verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Dünya Müzik Kültürleri gibi derslerden de sorumlu olurlar.

Müzikoloji Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Müzikoloji bölümünün iş imkanları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli televizyon kanallarında, müzik kütüphanelerinde ve gazetelerde çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerde akademik kariyer imkanı da bulunuyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Müzikoloji bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde ve devlet sektöründe çalışma imkanına sahipler. Özellikle de devlet sektöründe çalışmak isteyen kişiler Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girilerek yeterli puan alınabilir. Bu puan ile devlete bağlı olan belli bir kurumda çalışılabilir.

Müzikoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Müzikoloji bölümünden mezun olanlar için oldukça geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Bu bölümün mezunları çoğunlukla yapım şirketleri, müzik prodüksiyon şirketleri, radyolar ve televizyon kanallarında çalışabiliyorlar. Ayrıca müzik bilimi alanında çalışmalar yapan bu kişiler kurslarda da eğitmen olarak görev alabiliyorlar. Müzikoloji bölümü için devlet sektöründe pek çok kurumda da çalışma imkanı bulunuyor.

Müzikoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede müzikoloji bölümü bulunmaktadır. Özellikle de Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi gibi köklü üniversitelerde bu bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesini tercih edebilirler. Üniversite sınavından alınan puana göre istenilen üniversite tercih edilebilir.