Müzik türleri nelerdir? Müzik çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Müzik ruhun gıdasıdır. Hangi tarz olursa olsun müzik ortak şekilde her zaman dinlenir. İnsanı rahatlatan, duygularına tercüman olan ya da farklı amaçlarda kullanılan müzik her insan için büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda geçmişten günümüze kadar farklı dönemlerde tek tek ortaya çıkmış birçok değişik müzikler bulunmaktadır. Aynı zamanda her müzik türünün farklı müzik aletleri ve çalış tarzı öne çıkar.

Klasik Müzik

Genelde kültür seviyesi üzerinden ele alınan ve bağdaştırılan müzikler arasında klasik müzik gelmektedir. Avrupa kökenli olarak bilinen bu müzik türü, klasik batı müziği ismi ile de bilinmektedir. İlk defa rönesans döneminde Romen Diyojen'in öncülüğünde ortaya çıkmış dünyanın en önemli müzik türleri arasında yer alır. Keman, çello, viyola, piyano, obua, klarnet ve flüt gibi daha birçok değişik müzik aleti üzerinden çalınır.

Halk Müzikleri

Country music ya da folk music şeklinde Amerika'da bilinen bu müzikler, dünya geneline bakıldığı zaman halk müzikleri olarak bilinmektedir. Aynı zamanda etnik müzik kavramı olarak da ele alınsa dahi, genelde halk müziği şeklinde ifade edilmektedir. Müziğin ortaya çıktığı coğrafyaya bağlı olarak tanısı ve sözleri üzerinden geleneksel yapıyı açık şekilde ortaya koyan müzik türüdür.

Hip Hop Müziği

Aslına bakılırsa bir yaşam tarzı olarak öne çıkmış olan hip hop müziği, günümüze müzik türleri içerisine dahil edildi. Özellikle Amerika'da siyahilerin kendilerini anlatmak amaçlı ve yaşadığı zorlukları göstermek için ortaya çıkardığı bu müzik, 70’lerin başlarından bu yana kısa süre içerisinde günümüze ulaştı.

Pop

Genel olarak dünya çapında en çok dinlenen müzik türleri arasında pop gelir. 1940'lı yıllardan günümüze kadar ulaşmış olan pop müziği, diğer müzik türlerine göre daha hafif şekilde ifade edilir. Ancak genel tanım üzerinden rock müzik ile beraber rap müziği de içine almaktadır. Dünya çapında ve Türkiye'de bu konuda oldukça popüler pop şarkıcıları bulunur.

Rock

Özgürlüğü temsil eden ve sınırları aşarak ortaya çıkan en sert müzikler arasında Rock gelir. Özellikle elektro gitar, bas gitar, bateri ile klavye bu müzik türünü ayıran en önemli aletler arasında yer alır. Amerika'da 1950'li yıllarda rock’n’roll olarak önce ortaya çıkan bu müzik türü, daha sonra heavy metal ve hard rock gibi bölümlere ayrıldı.