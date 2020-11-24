Müzik Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Müzik öğretmenliği, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda gençlere, çocuklara ve yetişkinlere müzik eğitimi veren eğitimcidir. Müzik öğretmenliği nedir? Mezunları ne iş yapar? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Müzik öğretmenleri, insanların müzik bilgisini, becerisini arttırmayı ve yeteneğini ortaya çıkarmayı amaçlar.
Müzik Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Müzik öğretmenliği; öğrencilerin yaş gruplarına ve müzik bilgisine göre farklı yöntemler kullanarak eğitim veren kişidir. Müzik öğretmenleri, hazırlayacakları program çerçevesinde öğrencilere ders verir. Verilecek eğitimin, öğrenci düzeyine uygun bir şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekir.
Müzik Öğretmenliği Nedir?
Müzik öğretmenliği, eğitim vereceği grubun özelliklerine göre farklı yöntemler kullanarak müzik bilgi ve becerilerini geliştiren eğitimcidir. Bu kişiler, öğrencilerin değerlendirilmesini yapar. Eksik yönlerini gidermeye çalışır.
Müzik Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?
Müzik öğretmenliği bölümünün amacı, insanların müzik bilgi ve becerisini geliştirmek, farklı müzik kültürlerini öğretmek ve müzik aletlerini tanıtmaktır.
Müzik Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?
Müzik öğretmenliği mezunları, farklı yaş gruplarındaki insanlara müzik eğitimi verir. Öğrencinin gelişimini ve durumunu takip eder. Müzik öğretmenlerinin başlıca görevleri;
Öğrencilerin müzikle ilgili, bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek,
MEB onaylı ders programlarında hangi yaş grubuna hangi yöntemleri kullanarak eğitim verileceği belirlenir.
Eğitim verilecek grubun özelliklerime göre bir ders programı belirlenir.
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin sorunlarını çözmeyi ve öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar.
Nöbetçi olduğu günlerde okulun disiplin ve düzenini sağlar.
Sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin ders seçiminde ve sorunların çözümünde yardımcı olur.
Müzik Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?
Müzik öğretmenliği bölümü, Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alır. Bu eğitimde öğrencilere, uygulamalı ve kurumsal derslerle beraber ortak dersler de okutuluyor. Aynı zamanda eğitim sonrasında uygulamalı eğitimler verilir.
Müzik Öğretmenliği Okumak için Ne Gereklidir?
Müzik öğretmenliği bölümünü okumak için TYT, YKS ve AYT sınavlarına girerek yeterli puanı almanız gerekir. TYT sınavından baraj puanı olan 150 puan ve üzeri alanlar alan sınavlarına girmeye hak kazanır. Müzik öğretmeni olmak isteyen kişilerin el ve parmak becerilerinin gelişmiş olması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin karşısındakilere güçlü iletişim kurabilmesi, sabırlı ve yenilikçi olması gerekir.
Müzik Öğretmeni Öğretimi İngilizce Midir?
Müzik öğretmenliği bölümü öğrenimi Türkçe verilen bir eğitimdir. Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini karşı tarafa net bir şekilde aktarabilmesi için Türkçeye hakim olması gerekir.
Müzik Öğretmenliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Müzik öğretmenliği bölümü, TYT sınavı ve sözel puan türüne göre öğrenci kabul eder.
Müzik Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
Eğitime Giriş
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Eğitim Psikolojisi
İngilizce İletişim
Bilişim Teknolojileri
Türk Dili
Piyano Eğitimi
Batı Müziği Teori ve Uygulaması
Ses Eğitimi
Eğitim Sosyolojisi
Bireysel Çalgı Eğitimi
Müzik Kültürü
İngilizce İletişim
Genel Kültür Seçmeli Dersi
Batı Müziği Teori ve Uygulaması
Çalgı Eğitimi
Ses Eğitimi
Eğitim Felsefesi
Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
Armoni ve Eşlikleme
Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması
Öğretim Teknolojileri
Öğretim Teknolojileri
Batı Müziği Tarihi
Bağlama Eğitim
Gitar Eğitimi ve Eşlikleme
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bireysel Çalgı Eğitimi
Öğretmenlik Uygulaması
Topluma Hizmet Uygulamaları
Müzik Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?
Müzik öğretmenleri, gazete, dergi ve çeşitli yayın organlarının müzik köşelerinde yazı yazabilir. Aynı zamanda bu kişiler, repertuvar düzenlemesi yapabilir, devlet tiyatrolarının müzik eserlerini yorumlayabilirler. Bu meslek kuruluşlarında öğretmenlerin görev alabilmesi için kendisini alanında yetiştirmiş olması gerekir. Bu bölümden mezun olan kişiler, aynı zamanda kendisine müzik okulu ya da dershanesi açabilir.
Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Müzik öğretmenleri, başta Devlet Sendoni Orkestrası olmak üzere, TRT ve kurumlarında, Devlet Opera ve Balesinde ya da çeşitli kurumlarda serbest olarak kullanabilirler. Aynı zamanda bu kişiler konservatuvarlarda eğitmen olarak görev yapar
Müzik Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?
Müzik öğretmenleri, sınıflarda, konservatuvarda ve genellikle kapalı alanda görev yapar.
Müzik Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Müzik öğretmenliği bölümüne sahip üniversitelerdir.
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