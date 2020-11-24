Müzik Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Müzik öğretmenleri, insanların müzik bilgisini, becerisini arttırmayı ve yeteneğini ortaya çıkarmayı amaçlar.

Müzik Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Müzik öğretmenliği; öğrencilerin yaş gruplarına ve müzik bilgisine göre farklı yöntemler kullanarak eğitim veren kişidir. Müzik öğretmenleri, hazırlayacakları program çerçevesinde öğrencilere ders verir. Verilecek eğitimin, öğrenci düzeyine uygun bir şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekir.

Müzik Öğretmenliği Nedir?

Müzik öğretmenliği, eğitim vereceği grubun özelliklerine göre farklı yöntemler kullanarak müzik bilgi ve becerilerini geliştiren eğitimcidir. Bu kişiler, öğrencilerin değerlendirilmesini yapar. Eksik yönlerini gidermeye çalışır.

Müzik Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Müzik öğretmenliği bölümünün amacı, insanların müzik bilgi ve becerisini geliştirmek, farklı müzik kültürlerini öğretmek ve müzik aletlerini tanıtmaktır.

Müzik Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Müzik öğretmenliği mezunları, farklı yaş gruplarındaki insanlara müzik eğitimi verir. Öğrencinin gelişimini ve durumunu takip eder. Müzik öğretmenlerinin başlıca görevleri;

Öğrencilerin müzikle ilgili, bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmek,

MEB onaylı ders programlarında hangi yaş grubuna hangi yöntemleri kullanarak eğitim verileceği belirlenir.

Eğitim verilecek grubun özelliklerime göre bir ders programı belirlenir.

Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin sorunlarını çözmeyi ve öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar.

Nöbetçi olduğu günlerde okulun disiplin ve düzenini sağlar.

Sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin ders seçiminde ve sorunların çözümünde yardımcı olur.

Müzik Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Müzik öğretmenliği bölümü, Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alır. Bu eğitimde öğrencilere, uygulamalı ve kurumsal derslerle beraber ortak dersler de okutuluyor. Aynı zamanda eğitim sonrasında uygulamalı eğitimler verilir.

Müzik Öğretmenliği Okumak için Ne Gereklidir?

Müzik öğretmenliği bölümünü okumak için TYT, YKS ve AYT sınavlarına girerek yeterli puanı almanız gerekir. TYT sınavından baraj puanı olan 150 puan ve üzeri alanlar alan sınavlarına girmeye hak kazanır. Müzik öğretmeni olmak isteyen kişilerin el ve parmak becerilerinin gelişmiş olması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin karşısındakilere güçlü iletişim kurabilmesi, sabırlı ve yenilikçi olması gerekir.

Müzik Öğretmeni Öğretimi İngilizce Midir?

Müzik öğretmenliği bölümü öğrenimi Türkçe verilen bir eğitimdir. Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini karşı tarafa net bir şekilde aktarabilmesi için Türkçeye hakim olması gerekir.

Müzik Öğretmenliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Müzik öğretmenliği bölümü, TYT sınavı ve sözel puan türüne göre öğrenci kabul eder.

Müzik Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Eğitime Giriş

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Eğitim Psikolojisi

İngilizce İletişim

Bilişim Teknolojileri

Türk Dili

Piyano Eğitimi

Batı Müziği Teori ve Uygulaması

Ses Eğitimi

Eğitim Sosyolojisi

Bireysel Çalgı Eğitimi

Müzik Kültürü

İngilizce İletişim

Genel Kültür Seçmeli Dersi

Batı Müziği Teori ve Uygulaması

Çalgı Eğitimi

Ses Eğitimi

Eğitim Felsefesi

Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Armoni ve Eşlikleme

Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması

Öğretim Teknolojileri

Öğretim Teknolojileri

Batı Müziği Tarihi

Bağlama Eğitim

Gitar Eğitimi ve Eşlikleme

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Bireysel Çalgı Eğitimi

Öğretmenlik Uygulaması

Topluma Hizmet Uygulamaları

Müzik Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Müzik öğretmenleri, gazete, dergi ve çeşitli yayın organlarının müzik köşelerinde yazı yazabilir. Aynı zamanda bu kişiler, repertuvar düzenlemesi yapabilir, devlet tiyatrolarının müzik eserlerini yorumlayabilirler. Bu meslek kuruluşlarında öğretmenlerin görev alabilmesi için kendisini alanında yetiştirmiş olması gerekir. Bu bölümden mezun olan kişiler, aynı zamanda kendisine müzik okulu ya da dershanesi açabilir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Müzik öğretmenleri, başta Devlet Sendoni Orkestrası olmak üzere, TRT ve kurumlarında, Devlet Opera ve Balesinde ya da çeşitli kurumlarda serbest olarak kullanabilirler. Aynı zamanda bu kişiler konservatuvarlarda eğitmen olarak görev yapar

Müzik Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Müzik öğretmenleri, sınıflarda, konservatuvarda ve genellikle kapalı alanda görev yapar.

Müzik Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ON SEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Müzik öğretmenliği bölümüne sahip üniversitelerdir.