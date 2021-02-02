Müzik eğitimi depresyonu önlüyor

Karşal, müzik eğitiminin sadece okul döneminde değil yetişkinler için de çok önemli olduğu ifade etti ve “Müzik artık su gibi ekmek gibi bir ihtiyaç” diyerek şöyle konuştu:

'MÜZİK İNSANA FARKLI BİR PENCERE AÇIYOR'

Sanatla ilgilenen insanların dünyaya bakış açıları farklı oluyor. Bir toplumun kültürel alt yapısını oluşturan sadece sanatçılar değil. Toplumun sanat düzeyi ne kadar yüksek olursa yapılan işlerin kalitesi de o kadar yükseliyor. O yüzden amatör müzik eğitimi yani farklı meslek gruplarındaki insanların bu işin içinde olması çok önemli. Müzikle uğraşmak insana farklı bir pencere açıyor. Zaten çok sosyal bir alan olduğu için doğal olarak insanların yaşantısını da değiştiriyor. Farklı bir zümreye dahil oluyorsunuz. Bu da psikolojik olarak insanları olumlu yönde etkiliyor.

MÜZİK EĞİTİMİ TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU AZALTIYOR

Yaptığımız araştırmada 25 ile 55 yaş arasında olan, en az lise mezunu ve farklı meslek gruplarındaki insanlara depresyon ve tükenmişlik ölçeği testleri uygulandı. Bu insanların bir kısmı müzik eğitimi alıyor. Aynı şartlarda yaşayan diğer bir kısmının da müzik eğitimi yok. Müzik eğitimi alan kişilerin depresyon ve tükenmişlik sendromu düzeylerinin almayanlara göre daha az olduğu saptandı. Benim de Marmara Flüt Orkestrası diye bir orkestram var mesela. Oraya da amatör flütçüleri kabul ediyoruz ve gelen kişiler orkestralarda, korolarda yer alıyorlar. Bunların hepsi birer sosyal ortam. Birden o grubun bir üyesi oluyor ve yeni bir kimlik buluyor. İş hayatında ne kadar stresli de olsa insan. Kafasını dağıtabilecekleri bir alan çıkıyor karşılarına. Haliyle bundan çok keyif alıyorlar.

MÜZİK BİR İHTİYAÇ

Müzik artık bir ihtiyaç. Su içmek gibi yemek yemek gibi. İnsanın huzur bulacağı bir alan. Hele salgın döneminde müziğe daha da çok ihtiyaç var. İstemeseniz de müzik gelir hayatınıza girer. Bilinç altına yerleşir hafızanıza kazınır. Alzheimer hastalarında bile bunu görüyoruz. Gençliğinde piyano çalan biri çocuğunun ismini unutuyor belki ama piyano çalmayı unutmuyor.

ENSTRÜMAN ÇALMAYI ÖĞRENMEK İÇİN SALGIN İYİ BİR FIRSAT

Toplumları toplum yapan sanatları, kültürleri ve bilimleridir. Sanat yönümüzü boş bırakırsak ileride bunun telafisi çok daha güç olacak. Sanatı desteklemek gerek. Dinlemek ve takip etmek zaten desteklemektir. Şu aralar daha fazla evde bulunduğumuz için bu süreci enstrüman öğrenmek için de iyi bir fırsat olarak görebiliriz. Kurslar artık uzaktan eğitim veriyor. Bir şekilde haşır neşir olunca bu işlerle; müzik dinlemenin, müziği takip etmenin ve bir enstrüman çalmanın insanı ne kadar olumlu yönde motive ettiğini görecek insanlar. Belediyelerde de artık bu yaygınlaştı. Her yaş grubuna eğitim veren halk eğitim merkezleri var.

ÇOCUKLAR MUTLAKA SANATLA İLGİLENMELİ

Çocukların sanatın bir dalıyla mutlaka ilgilenmesi lazım. Ailelerin bunu dikkate alması gerek. Görüyorum bazı ebeveynler çocuğun ilgisi yok diye hemen bırakıyor. Diğer derslerde bu böyle olmuyor ama. Sınava girecekleri için çocukların belli bir seviyeye gelmesi bekleniyor. Ama aslında sanat da çok önemli. Eğitimin formatı biraz değişti. Bunların temel eğitimini almak gerek. Veliler bu dönemi bir avantaja çevirebilir. Resim, müzik ya da herhangi bir sanat dalını çocukların hayatına girmesi lazım.

AMATÖR MÜZİSYENLER İÇİN YARIŞMA

Marmara Flüt Orkestrası ile Esenler Belediyesi’nin desteğiyle bir yarışma düzenleyeceğiz. Farklı kategorilerde müzisyenler var orkestra içinde. Amatör flütçüler için bir yarışma düzenlemek istedik. Türkiye çapında bir yarışma olacak bu. Bir ilk olacak aynı zamanda ve ileride de gelenekselleştirmek istiyoruz bunu. Ocak sonu yarışma şartlarını ilan edeceğiz, haziran ayı gibi de performans videolarını gönderen adaylar e-yarışmaya katılacaklar. Eğer konser sezonu açılırsa yaz başında birinciye orkestramızda solistlik yaptıracağız."