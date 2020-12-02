Müzecilik (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Müzecilik bölümü de büyüyen bu sektör için uzman kişi yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim vermektedir. Bununla birlik bu eğitimi alan öğrenciler sanatın diğer dallarında da faaliyet göstermektedirler.

Müzecilik (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Gerek devlet gerekse özel müzeler için uzman yetiştirmeyi amaçlayan bölümden mezun olanlar aynı zamanda sanat galerileri, sergiler ve müzayede kurumları gibi iş kolları için de hizmet vermektedirler. Lisans bölümlerinden birisi olan müzecilik bölümü mezunları belirtilen bu alanlarda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaktadırlar.

Müzecilik (MYO) Bölümü Nedir?

Bu bölüm müze ve sanat dünyasından uzman yetiştirmek üzere eğitim vermektedir. Mesleğin gerekli olan tasarım, proje yönetimi ve koleksiyonlar gibi alanlarda öğrencilerin yetiştirmektedir. Diğer bir yandan müzenin tarihsel, sosyal, politik, etik ve felsefi gelişimi hakkında farkındalık yaratmaktadır.

Bölüm mezunları aynı zamanda edindikleri bilgileri sanat galerileri, eski eser koleksiyon sergileri, sanat eserleri ile ilgili müzayede kurumları içinde gerekli olan donanıma sahip olmaktadır.

Müzecilik MYO Bölümü Amacı Nedir?

Müzeler insanlık tarihinin en önemli görsel belgeleri olmaktadır. Bu sebeple burada istihdam edilecek kişilerin yüksek donanım ve bilgiye sahip kişiler arasından seçilmesi önemli olmaktadır. Çünkü müzecilik son derece karmaşık aynı zamanda dikkat isteyen bir iş kolu olmaktadır. Bu iş kolunda çalışacak olan kişilerin birçok farklı konuda donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu kalifiye de insanlar yetiştirmek için de müzecilik bölümü Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından üniversitelerin bölümleri arasına alınmıştır.

Müzecilik MYO Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Müzelerin önemi arttıkça ve bu sebeple yeni özel müzeler kuruldukça müzecilik bölümü mezunlarının iş alanları da genişlemektedir. Bu bölümden mezun olan kişiler aynı zamanda sergi, galeri ve müzayede kurumlarında da kendilerine yer bulabilmektedir. Bu bölümden mezun olan kişilerin istihdam olanakları ise şu şekilde sıralanabilir.

Belediyeler,

Devlet müzeleri,

Özel müzeler,

Başta kültür ve turizm bakanlığı olmak üzere diğer bakanlıklar,

Turizm işletmeleri,

Anıtlar,

Tarihi kurumlar,

Başta kültür ve tabiat varlıklarını koruma vakfı olmak üzere kültürün korunması üzerine kurulan dernek ve vakıflar,

Maden tetkik arama enstitüsü,

İl Özel idareler,

Sergi salonları,

Müzayede kurumları,

Müzecilik MYO Bölümü Kaç Yıllıktır?

Müzecilik kapsamlı bir öğrenim dalı olduğundan dolayı yok tarafından 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümler arasında yer almaktadır.

Müzecilik MYO Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin yükseköğrenim sınavından yeterli taban puanı almaları yeterli olmaktadır noktan bölüme giriş için harici herhangi bir sınav ya da şartı aranmamaktadır.

Müzecilik MYO Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

4 yıllık olan bu bölüm edebiyat fakültesi içerisinde yer almakta olup öğrenim dili olarak Türkçe kullanılmaktadır.

Müzecilik MYO Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm liselerin eşit ağırlık puan türünden mezun olan öğrencileri kabul etmektedir.

Müzecilik MYO Bölümü Dersleri Nelerdir

Bu bölümündeyim yükseköğretim kurumunun zorunlu olarak verdiği dersler dışarıdan şu konulardan eğitim almaktadırlar:

Materyal kültürü,

Antropolojide kültür kavramı,

Kültür ve sanat ortamları,

Anadolu uygarlıkları,

Kayıt belgeleme,

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve hukuki rejimi,

İkonografi,

Taşınabilir kültür varlıklarının konservasyonu,

Geç antik dönem sanatı,

Teknik çizim,

Antik nümismatik,

Sergileme yöntemleri,

Müze yönetimi,

Osmanlı paleografyası,

Bilimsel araştırma yöntemleri,

Sergileme yöntemleri,Gibi dersler konusunda lisans eğitimi boyunca öğrenim görmektedirler.

Müzecilik MYO Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilirler?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler için ilk akla gelen iş alanı elbette ki müzeler olmaktadır. Bunun yanından tarihi ya da sanatsal eserlerin sergilendiği, korunduğu veya alım satım işlemlerinin gerçekleştiği kurum ve kuruluşlarda iş olanağına sahiptirler.

Müzecilik MYO Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

4 yıllık müzecilik bölümü bulunan tek üniversite İzmir'de bundan Dokuz Eylül Üniversitesi olup edebiyat fakültesi altında eğitim görmektedirler.