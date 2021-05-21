Müze nedir ve çeşitleri nelerdir? Müze özellikleri ve fonksiyonları hakkında bilgi

Küçüğünden büyüğüne herkesin ilgi duyduğu aktivitelerin başında müze ziyaretleri gelir. Yaşadığımız şehirde veya gezmek için gittiğimiz şehirlerde birçok müze görebiliriz. Müzeler sayesinde birçok kültür hakkında bilgi edinme şansı vardır.

Müze Nedir?

Müze, çeşitli sanat eserlerinin sergilendiği ve korunduğu yapıya verilen isimdir. Müzenin birçok farklı türü vardır. Bundan dolayı müzelere farklı isimler verilmiştir. Örneğin, arkeolojik kazılarda elde edilen eserlerin sergilendiği yere Arkeoloji müzesi adı verilmiştir.

Müze Çeşitleri Nelerdir?

Dünya üzerinde çok sayıda müze bulunmaktadır. Müzelerin güvenliği ise son derece önemlidir. Bu yerlerde sergilenen eserlerin başına bir şey gelmemesi için büyük bir özen gösterilmektedir. Bu müzelerin bazılarında ise sergilenen eşyalardan dolayı üst düzey bir güvenlik sistemi bulunur. Normal bir müzede bulunan eserlerden daha önemli ve değerli olan bu eserleri korumak için ayrı tedbirler alınmıştır.

Müze çeşitleri;

Etnografya ve Folklor Müzeleri Doğa Tarihi Müzeleri Bilim ve Teknoloji Müzeleri Bölge Müzeleri Sanat Müzeleri Modern Sanat Müzeleri Arkeoloji Müzeleri

8.Tarih ve Kültürel Miras Müzeleri

Uzmanlık Müzeleri Üniversite Müzeleri

Müzeler, bağlı oldukları yere göre sınıflanmıştır. Bu sınıflama sayesinde müzenin bağlı olduğu idari birim belirlenmiş olmaktadır.

Bağlı olduğu idari birime göre müzeler;

- Devlet Müzeleri

- Yerel Yönetim Müzeleri

- Üniversite Müzeleri

- Askeri Müzeler

- Ticari Kuruluş Müzeleri

Müzelerin hizmet ettiği bölgeler vardır ve buna göre farklı isimler ile adlandırılmıştır.

Hizmet ettikleri bölgeye göre müzeler;

- Ulusal Müzeler

- Bölgesel Müzeler

- Yerel Müzeler

Müzelerin kurulma amacı bir birinden farklıdır. Yani her müzenin hitap ettiği bir kitle bulunmaktadır.

Hitap ettikleri kitleye göre müzeler;

- Eğitici Müzeler

- Uzmanlaşmış Müzeler

- Genel Toplum Müzeleri

Müzelerin yapısı ise birbirinden farklıdır. Bundan dolayı sergileme yöntemleri değişebilir.

Koleksiyonlarını sergileme yöntemlerine göre müzeler;

- Geleneksel Müzeler

- Anıt Müzeler

- Açık hava Müzeleri

Müze Özellikleri Nelerdir?

Müzenin sahip olduğu farklı özelikler vardır. Bu özellikler ile müzelerin kurulma amacı ve hizmetleri daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır.

- Müzenin giriş ve çıkış saatleri net bir şekilde bellidir,

- Müzeler, sergiledikleri eserlere göre sınıflara ayrılır,

- Müzede bulunan eserler devletin kontrolü altındadır ve zarar görmemesi için özel önlemler alınmıştır,

- Müzeler, toplumun yararı için çalışmaktadır,

- Müzelerde profesyonel bir çalışma ortamı vardır.

Müze Fonksiyonları Nelerdir?

Müzeler, insanlık tarihi açısından oldukça önemli yapılardır. Geçmişten gelen birçok değerli eşyayı müze sayesinde koruma şansı vardır. Ayrıca sadece eşyalar değil belgeler, heykeller, paralar ve daha birçok türden önemli nesneyi müzeler aracılığı ile korumak mümkündür.

Müzenin fonksiyonları;