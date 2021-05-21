Müze nedir ve çeşitleri nelerdir? Müze özellikleri ve fonksiyonları hakkında bilgi
İnsanlar için en keyifli aktivitelerden birisi müze gezileridir. Müzenin farklı türleri olduğu için herkesin zevkine hitap eden bir müze bulmak mümkündür. Sizler için Müze nedir ve çeşitleri nelerdir? Müze özellikleri ve fonksiyonları nelerdir? Tüm detayları ile derledik.
Küçüğünden büyüğüne herkesin ilgi duyduğu aktivitelerin başında müze ziyaretleri gelir. Yaşadığımız şehirde veya gezmek için gittiğimiz şehirlerde birçok müze görebiliriz. Müzeler sayesinde birçok kültür hakkında bilgi edinme şansı vardır.
Müze Nedir?
Müze, çeşitli sanat eserlerinin sergilendiği ve korunduğu yapıya verilen isimdir. Müzenin birçok farklı türü vardır. Bundan dolayı müzelere farklı isimler verilmiştir. Örneğin, arkeolojik kazılarda elde edilen eserlerin sergilendiği yere Arkeoloji müzesi adı verilmiştir.
Müze Çeşitleri Nelerdir?
Dünya üzerinde çok sayıda müze bulunmaktadır. Müzelerin güvenliği ise son derece önemlidir. Bu yerlerde sergilenen eserlerin başına bir şey gelmemesi için büyük bir özen gösterilmektedir. Bu müzelerin bazılarında ise sergilenen eşyalardan dolayı üst düzey bir güvenlik sistemi bulunur. Normal bir müzede bulunan eserlerden daha önemli ve değerli olan bu eserleri korumak için ayrı tedbirler alınmıştır.
Müze çeşitleri;
- Etnografya ve Folklor Müzeleri
- Doğa Tarihi Müzeleri
- Bilim ve Teknoloji Müzeleri
- Bölge Müzeleri
- Sanat Müzeleri
- Modern Sanat Müzeleri
- Arkeoloji Müzeleri
8.Tarih ve Kültürel Miras Müzeleri
- Uzmanlık Müzeleri
- Üniversite Müzeleri
Müzeler, bağlı oldukları yere göre sınıflanmıştır. Bu sınıflama sayesinde müzenin bağlı olduğu idari birim belirlenmiş olmaktadır.
Bağlı olduğu idari birime göre müzeler;
- Devlet Müzeleri
- Yerel Yönetim Müzeleri
- Üniversite Müzeleri
- Askeri Müzeler
- Ticari Kuruluş Müzeleri
Müzelerin hizmet ettiği bölgeler vardır ve buna göre farklı isimler ile adlandırılmıştır.
Hizmet ettikleri bölgeye göre müzeler;
- Ulusal Müzeler
- Bölgesel Müzeler
- Yerel Müzeler
Müzelerin kurulma amacı bir birinden farklıdır. Yani her müzenin hitap ettiği bir kitle bulunmaktadır.
Hitap ettikleri kitleye göre müzeler;
- Eğitici Müzeler
- Uzmanlaşmış Müzeler
- Genel Toplum Müzeleri
Müzelerin yapısı ise birbirinden farklıdır. Bundan dolayı sergileme yöntemleri değişebilir.
Koleksiyonlarını sergileme yöntemlerine göre müzeler;
- Geleneksel Müzeler
- Anıt Müzeler
- Açık hava Müzeleri
Müze Özellikleri Nelerdir?
Müzenin sahip olduğu farklı özelikler vardır. Bu özellikler ile müzelerin kurulma amacı ve hizmetleri daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır.
- Müzenin giriş ve çıkış saatleri net bir şekilde bellidir,
- Müzeler, sergiledikleri eserlere göre sınıflara ayrılır,
- Müzede bulunan eserler devletin kontrolü altındadır ve zarar görmemesi için özel önlemler alınmıştır,
- Müzeler, toplumun yararı için çalışmaktadır,
- Müzelerde profesyonel bir çalışma ortamı vardır.
Müze Fonksiyonları Nelerdir?
Müzeler, insanlık tarihi açısından oldukça önemli yapılardır. Geçmişten gelen birçok değerli eşyayı müze sayesinde koruma şansı vardır. Ayrıca sadece eşyalar değil belgeler, heykeller, paralar ve daha birçok türden önemli nesneyi müzeler aracılığı ile korumak mümkündür.
Müzenin fonksiyonları;
- Toplama: Müzeler, sergileyeceği eşyaları çeşitli yollar ile toplamaktadır. Bulunan eserleri sergilemek için müzelere ihtiyaç vardır. Gerektiği durumlarda bağış veya değişim yoluyla müzeye yeni eserler kazandırılabilir.
- Sergileme: Müzelerde yer alan eserler halkın görmesi için sergilenmektedir. Bu eserler sergilenirken güvenlik elden bırakılmaz.
- Belgeleme: Müzeye gelen eserlere arşivlenmek üzere belge düzenlenir. Yani müzenin kayıtları resmi olacak şekilde düzenlenir.
- Koruma ve Araştırma: Müzelerde yer alan eserler koruma altında tutulur ve zarar gelmesi mümkün değildir. Bu eserler araştırma alanları için oldukça önemlidir.
- Eğitim: Araştırma yapmak ve yeni bilgiler edinmek isteyen kişiler müzelere giderek birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilir. Bu bilgiler oldukça değerlidir. Kitaplarda göremeyeceğiniz çok sayıda bilgiye müzeler vasıtasıyla ulaşma şansınız vardır.