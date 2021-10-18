Muzdarip ne demek, ne anlama geliyor? Muzdarip kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Muzdarip kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Acılı
2- Müteessir
3- Melal
4- Garip
5- Zavallı
6- Üzgün
7- Kasvetli
8- Yaslı
9- Cefakar
10- Çilekeş
Muzdarip Ne Demek?
Muzdarip Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Muzdarip kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Yaşanan bir olaydan dolayı kendisini kötü hisseden
İkinci Anlamı: Canı sıkkın, üzüntülü, kırgın, bedbin, gamlı
Muzdarip Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Ben de yalnızlıktan muzdaribim ama insanlarla bir arada olmak da beni korkutuyor.''
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