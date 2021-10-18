Muzdarip ne demek, ne anlama geliyor? Muzdarip kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Muzdarip kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Acılı

2- Müteessir

3- Melal

4- Garip

5- Zavallı

6- Üzgün

7- Kasvetli

8- Yaslı

9- Cefakar

10- Çilekeş

Muzdarip Ne Demek?

yüzyılda literatüre giren muzdarip kelimesinin sözlük anlamı etkilenen, müteessir olan, kendisini üzgün hisseden kimsedir.

Muzdarip Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Muzdarip kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Yaşanan bir olaydan dolayı kendisini kötü hisseden

İkinci Anlamı: Canı sıkkın, üzüntülü, kırgın, bedbin, gamlı

Muzdarip Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

''Ben de yalnızlıktan muzdaribim ama insanlarla bir arada olmak da beni korkutuyor.''