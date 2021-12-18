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Muz hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Muz en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Muz hangi mevsimde yetişir ve toplanır Muz en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Muz, yüksek lif yapısı ve sağlıklı bir besin maddesi olması nedeni ile çok tüketilen bir meyvedir. Muzun, yüksek nem ve sıcaklık oranına sahip olan bölgelerde yetiştirilmesi uygundur. Bu nedenle de muz her iklimde yetiştirilemez. Muz hangi mevsimde yetişir ve toplanır sizler için derledik.

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Türkiye’de ise, muz yetiştiriciliği için ihtiyaç duyulan hava ve toprak koşulları bazı bölgelerimizde mevcuttur.

 Muz Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

 İnsan sağlığı için çok önemli bir yeri olan muz meyvesi, antioksidan, vitamin ve lif bakımından oldukça zengindir. Kemik sağlığına da çok iyi gelen bu meyve, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de bol miktarda tüketilir. Muzun yetiştirilmesi için sıcak hava koşullarının bulunması gerekir. Güney Yarım Küre'deki pek çok ülke için temel tarım ürünleri arasında yer alan olan muz Türkiye'de de rahatlıkla yetiştirilebilir.

 Sıcak ve nemli iklimleri seven muz, özellikle de Güney Yarım Küre'de yer alan tüm ülkelerde yetiştirilir. Hindistan, Meksika, Ekvator, Mısır gibi ülkeler başta gelir. Avrupa'da ise muz yetiştiriciliği için uygun sera koşulları yapılarak bu meyvenin üretimi gerçekleştirilir. Türkiye'de ise, muz yetiştiriciliğinin yapıldığı başlıca iller Mersin, Alanya, Antalya, Bozyazı, Gazipaşa'dır. Türkiye'de en fazla muz yetiştirilen ve muzu ile ünlü olan yerimiz ise, Anamur bölgesidir.

 Muz En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

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 Muz meyvesi yılın her ayında tüketilen bir meyve olsa da aslında bir kış meyvesidir. Sonbahar aylarında yetiştirilmeye başlanan muzun hasat zamanı ise, ilkbahara aylarına kadar devam eder. Muzun en çok tüketilmesi gereken aylar ise kasım, ekim, ocak, aralık, şubat ve marttır.

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