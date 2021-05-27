Muvazaa, kelimesini sık olarak duymak, bu kelimenin anlamının tam olarak ne ifade ettiğinin çok iyi bir şekilde bildiği anlamına gelmemektedir. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok insanın varlığı söz konusudur. Bu bakımdan hakkında bilgi verilmesi son derece büyük bir önem taşımaktadır.

Muvazaa Nedir ve Çeşitleri Nelerdir?

Muvazaa, şahısın üçüncü şahıslardan mal saklaması yahut mal kaçırması durumuna denir. Muvazaa noktasında taraflar asıl gayelerini gizleyerek gerçek anlamda rızalarının olmadığı bir sözleşmeyi üçüncü şahıslara karşı varmış gibi göstermek doğrultusunda anlaşmaya varmaları olarak karşımıza çıkmaktadır.

İlgili taraflar şeklen beyan etmiş oldukları rızalarının bulunmadığı durumda ve başka türlü olduğu taktirde hemfikirdirler. Muvazaanın öğeleri, görünür haldeki işlem, muvazaa anlaşması ve saklı olan işlemdir. Görünürde olan işlem, sırf üçüncü şahıslara karşı kurulmuş olarak lanse edilmekte olan işlemi tanımlamaktadır.

Muvazaa anlaşması, taraf olan şahısların arasında mevcut olan durumun sırf üçüncü şahısları aldatma girişimiyle kurulmuş olduğuna dair bir anlaşma olma niteliği taşımaktadır. Gizli işlem ise, taraflar tarafından gerçekte kurulmak istenen işlem olarak karşımıza çıkmaktadır.

İçermiş oldukları öğeler kapsamında muvazaa mutlak ve nisbi olarak ikiye ayrılmaktadır: Buna göre;

Mutlak Muvazaa, şahısların esasında hiçbir işlem yapmadıkları halde, sadece üçüncü şahıslara karşı bir işlem yapmış gibi görünmek maksadı doğrultusunda işlem yapmaları durumuna denir. Mutlak Muvazaanın en yaygın örneği ise bir insanın hacizden kaçmak için mallarını başka şahıslara satmış ve devretmiş gibi göstermesi biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Borçlu olan bir şahıs icra takibinden çıkmak amacıyla bir malını arkadaşına satmış gibi işlem yapmaktadır.

Nisbi Muvazaa; şahısların aralarında yapmış oldukları bir işlemi, kendi gerçek arzularına uymayan ve sırf çevresini aldatma gayesi doğrultusunda yapmış oldukları başka bir işlem altına gizlemeleri şeklinde ifade edilmektedir. Bunun anlamı tarafların, gerçek iradelerine uygun olarak yapmış oldukları sözleşmeyi iradelerine uymayan nitelikteki görünüşe sahip bir sözleşme ile gizliyor.

Konunun netlik kazanması adına bir örnek gösterilmesi gerekirse; kişi bir arkadaşına altın saati gerçekte bağışlamış durumda olduğu halde, eşiyle uyuşmazlık yaşamaktan kaçınmak amacı doğrultusunda görünüşte satmış gibi göstermiştir. Böyle bir sürece sözleşmenin niteliğinde muvazaa denilmektedir.

Nisbi Muvazaa: Çoğunlukla tapu işlemlerinde söz konusu olan vergi yahut harç yükünü hafifletmek amacıyla taşınmaz satışında çok sık olarak karşılaşılan taraflarca mevcut bedelin gerçek değerinden düşük gösterilmesi de, bedelde muvazaa olarak izah edilen diğer bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.