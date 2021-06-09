Muvafakat Nedir Ve Ne İşe Yarar? Muvafakat Belgesi Nasıl Alınır

Halk arasında muvafakat belgesi muvafakatname olarak adlandırılır. Aynı zamanda başkası adına yapılacak olan işlemler esnasında kişi bilgisi ve onayının alındığını da gösteren bir belgedir. Kurumlar arası gerçekleştirilen işlemlerde ise ilgili kurumun diğer kuruma işlem yapma yetkisi verdiği anlamını taşımakta olan son derece önemli bir belgedir.

Muvafakat Nedir ve Ne İşe Yarar?

Resmi işlemlerde kullanılmak amacı doğrultusunda alınan onay, izin ve kabul edilme belgesine muvafakat belgesi denilmektedir. Resmi işlemler esnasında kurumlar arasında belgenin temin edilmesi talep edilmektedir. Bu yüzden muvafakat belgesi nedir iyi bilmek gerekir. Yapılan işlem için muvafakat belgesi almak gerçekleştirilmek istenen işlemin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı veya ilişkili makam ya da kurumun bilgisi dahilinde olduğu anlamını ifade eder.

Muvafakat belgesi ne işe yarar sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan son derece önemli konular arasında yerini almaktadır. Muvafakat belgesi resmi niteliği bulunan ve tüm işlemlerin yapılması amacı doğrultusunda alınan bir belge olup kullanıldığı yerler oldukça fazladır.

Muvafakat belgesi yapılması amaçlanan bir işlemin suç teşkil etmeden yapılmasını sağlayan bir izin belgesidir. Muvafakat belgesiyle tapuda alım - satım işlemleri, çocuklar adına resmi kurumlarda (pasaport, vize gibi) işlemler, anne ya da babaya çocuğuyla birlikte özgür bir biçimde seyahat yapma yetkisi sunar.

Kamuda çalışmakta olan bir memurun başka bir kuruma geçebilmek amacı doğrultusunda başvuru yapabilmesine olanak tanıyan bir belgedir. Öğrencilerin okullarda düzenlenen çeşitli etkinliklere (şehir dışı geziler, spor müsabakaları gibi) katılım gerçekleştirebilmesi için okulun öncelikle velilerden muvafakat belgesi almasının gerekliliği söz konusudur.

Muvafakat belgesi olmaksızın gerçekleştirilecek olan işlemlerden doğacak olan zararlar ilgililer tarafından tazmin edilmek mecburiyetindedir. Yani bu tür işlemlerin muvafakat belgesi olmaksızın yapmak isteyen bireyler doğrudan suç işlemiş sayılır.

Muvafakat Belgesi Nasıl Alınır?

Muvafakat belgesi ile ilgili olarak en çok sorulan soru muvafakat belgesi nasıl alınır sorusu olmaktadır. Muvafakat belgesi işlem yapmaya izin veren makam tarafından alınır. Kamuda çalışmakta olan bir memurun başka bir kuruma tayinini gerçekleştirebilmesi için çalıştığı kurumdan muvafakat belgesi almasının gerekliliği söz konusudur.

Ayrıca tapu, velayet ya da veraset işlemleri sürecinde de noter aracılığı ile muvafakat belgesi alınır. Kendi adına işlem yapma yetkisini kullanmak istemeyen bireyler veya kullanamayacak vasıfları taşıyan durumda olan kişiler noter vasıtası ile muvafakat belgesi düzenleme işlemi gerçekleştirebilir. Böylelikle kendi adlarına yapılması gerekli olan işlemler için ikinci şahıslara izin vermiş durumda olur.

Kısacası bireysel olarak muvafakat belgesi almak ya da verebilmek için yetkili konumda noterler yer alır. Resmi muvafakat belgesini ise ilgili kurumun en yetkili konumunda olan makamı ya da uygun görmüş olduğu alt makam verir. Gerçekleştirilen herhangi bir işlemin resmiyet kazanabilmesi adına ilgili kurumların ya da şahısların bilgisi dahilinde yapılması büyük önem taşımaktadır.

Resmi olarak ayrı yaşamakta olan bir ebeveynin çocuğu diğerinden habersiz bir şekilde seyahate çıkartması suç olmaktadır. Yasalara uygun olan bir şekilde ebeveynin bir yere çocuğu ile seyahat edebilmesi için noterde düzenlenmiş halde olan bir muvafakat belgesi almasının gerekliliği söz konusudur. Bu yönden incelendiği takdirde muvafakat belgesi resmi bir işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan onayın verilmesidir.