Mutualizm nedir? Mutualizm (Karşılıklı fayda birlikteliği) hakkında bilgi

Mutualizm, ortakyaşar anlamına gelmektedir. Yani her iki canlı da birlikte yaşamdan fayda sağlarlar. Pek çok canlıda bu şekilde yaşam süregelmektedir. Bazı Mutualizm örneklerinde birlikte ortak yaşam zorunlu olabilir.

Mutualizm Nedir?

Mutualizm, günümüzde farklı türlerden olan iki canlının karşılıklı bir şekilde yardımlaşıp her iki tarafa da fayda sağlamasına dayalı olan ortak yaşam biçimidir. Mutualizmde kendi başlarına hayatlarını devam ettirmeye sahip olan iki canlının bir araya gelerek daha da kolay bir besin bulmasına dayanmakta olan bir simbiyotik yaşam biçimi olmaktadır.

Mantarlar ile alglerin oluşturdukları liken birlikleri bu yaşam biçiminin en bilinen örneği olmaktadır. Mantarlar ile algler birlikte bulunurlar ve de mantarın gereksinim duymuş olduğu glikoz sağlanır iken, algin glikoz sentezlemesinde ihtiyaç duyduğu karbondioksit sağlamakta olur.

Mutualizm Önemi Nedir?

Mutualizm doğal olan ekolojik dengeyi sağlamak için mutlaka gerekli olan bir yaşam biçimidir. Mutualizmde canlılar karşılıklı olarak birbirlerine yarar sağlarlar ve böylece diğer yaşam biçimlerinden ayrılmış olur. Eğer Mutualizm yaşam biçimi olmazsa ekolojik dengede yer alan canlılardan bazıları büyük zararlar ve sorunlar yaşamış olur. Bu nedenle Mutualizm oldukça önemlidir.

Evrimsel olarak Mutualizm yaşam biçiminin ilk başta iki adet organizmadan sadece birinin fayda sağladığı diğerinin ise hayatında bir değişiklik olmadığı ve ya zarar gördüğünü ancak yavaş yavaş iki canlı organizmanında birbirinden karşılıklı yarar sağladığı anlamına gelmektedir.

Mutualizm Örnekleri Nelerdir?

Mutualizme verilen ilk örnek bal arıları ve çiçekler olmaktadır. Bal arılarının bal yapmaları amacı ile polene ihtiyacı vardır. Çiçeklerin de üremeleri için polenlerin başka çiçeklere taşınmasına ihtiyaç vardır. Bu yaşam biçiminin en iyi örneği olmaktadır.

Diğer bir örnek ise arı kuşları ve bitkilerdir. Sinek kuşuyla ornitofil yani tozlaşmayı kuşlar ile yapan çiçeklerin arasında görülmektedir. Çiçekler, kuşların beslenmesi amacı ile uygun olan nektara ve de kuşların görüş özelliği göz önüne alınarak evrimleşmiş parlak renklere ev sahipliği yapmış olup formları kuş gagalarına uygun şekilde gelişmiştir. Bu çiçeklerin çiçek açma zamanları ile sinek kuşlarının üreme zamanlarının aynı zamana geldiği de tespit edilmiştir.

Karıncalar ile akasya ağaçları arasında da Mutualizm şeklinde bir yaşam biçimi vardır. Akasya ağacını korumalarının karşılığında karıncalar da sığınaklarını ve yiyeceklerini akasya ağacından almaktadırlar. Yani böylece akasya ağacı karıncalar için hem besin kaynağı olmayı hem de korunmayı sağlamaktadır.