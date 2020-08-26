Müttefik ne demek? Müttefik nedir? Müttefik TDK kelime anlamı

Kökeni Arapçaya dayanan ittifak kelimesi özellikle tarih kitaplarında mutlaka karşılaşılan sözcüklerden biridir. Genel anlamı itibariyle Türk Dil Kurumu açısından ise, ‘Anlaşma ya da uyuşma’ şeklinde ifade edilir. Özellikle savaş dönemlerinde büyük ülkelerin birlik oluşturması anlamına da geldiğini söylemek mümkün.

Müttefik Ne Demek?

Amaca göre değişik anlamları üzerinden müttefik kelimesini Türkçede kullanmak mümkün.

- Bağlaşma

- Anlaşma ya da uyuşma

- Oy birliği

Daha çok savaşlarda ülkelerin kullandığı bir kelime olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda devletlerin birbirleriyle yaptıkları bazı anlaşmalar üzerinden de birbirinden fayda sağlamaları şeklinde birlik oluşturma ifadesi üzerinden ele alınmaktadır.

Gündelik yaşamda ayrıca birinin yanında olmak ya da güvenilir bir ülke veya kişi olmak şeklinde anlatılmaktadır.

‘’O dönem müttefik ülkeler çok daha güçlüydü.’’

Bu cümlede anlatıldığı gibi bir araya gelmiş ve belli koşulları kabul etmiş ortak hale gelmiş bir birlik anlatılmaktadır. Özellikle çıkarları doğrultusunda hem kişilerin hem de devlet ve kurumların yaptıkları belli kurallara dayanan birlik anlamına gelmektedir. Gündelik yaşamda oldukça kullanılan bir kelime olması ile beraber, aynı zamanda pek çok yazılı kaynakta ve eserde de sıkça karşılaşılan sözcüklerden biridir. Yukarıdaki anlamları üzerinden değerlendirilebilir ve kullanılabilir.