Mutluluk Nedir? Mutluluk Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

Mutluluk aynı zamanda insanın hissettiği 8 temel duygudan biridir. Diğer duygular ise sırasıyla merak, hüzün, öfke, tiksinme, şaşkınlık, korku ve utançtır.

Mutluluk Nedir?

Mutluluk, soyut bir kavram olduğu için birçok farklı tanımı vardır. En genel tabiriyle mutluluk, bireyin hayatında istediklerini elde etmesi, başarıyı yakalaması ve sevdikleriyle birlikte olması demektir. Saadet ve erinç sözcükleriyle eş anlamlı olan bu kelime, kullanıldığı yere göre farklı anlamlara gelir.

Örneğin iş yaşamında mutluluk, kişinin kariyer hedeflerini bir bir gerçekleştirmesi ve istediği işte çalışması demektir. Özel hayatta mutluluk ise, bireyin bir arada olmak istediği kişiyle birlikte olması anlamına gelir.

Mutluluk Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre mutluluk, kişinin herhangi bir şeyin eksikliğini hissetmemesi ve arzuladığı şeylere sahip olması demektir.

Dini açıdan ele alındığında mutluluk iki çeşittir. Bunlardan ilki saadet-i edna olarak tanımlanır ve dünyadaki geçici saadet anlamına gelir. Din bilginlerine göre dünyadaki mutluluk fani olduğu için sahtedir.

Diğer mutluluk çeşidi ise saadet'ül ukba olarak tanımlanır. Ahiretteki mutluluk anlamına gelen bu kelime, gerçek bahtiyarlık demektir.

Bu kavram, tarih boyunca birçok düşünür ve filozof tarafından farklı şekillerde ele alınmış ve tanımlanmıştır. Örneğin, Fransız düşünür Blaise Pascal'a göre, mutluluk, kişinin bir odada kendisiyle baş başa kalabilmesidir. Franz Kafka'ya göre ise ulaşılması gereken gerçek mutluluk, kişinin hiçbir şeye ihtiyaç duymaması ve kendisiyle yetinmesidir.