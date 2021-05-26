Mutlakiyet Nedir? Mutlakiyet Yönetimi Ve Anlayışı Nedir?

Yönetim biçimleri ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Eski zamanlarda demokrasi yokken çok sıkı olan yönetim biçimlerinin kullanıldığı görülmüştür. Tabi zaman içerisinde ülkelerin yönetim biçimleri değişmiştir. Bazı ülkeler ise eski yönetim biçimlerine bağlı kalmışlardır. Yaygın olarak kullanılan yönetim biçimlerinden biriside Mutlakiyet yönetimi olmuştur.

Mutlakiyet Nedir?

Mutlakiyet, kelime anlamı olarak salt tabiri ile ifade edilmektedir. Yani mutlakiyet kavramı salt bir anlayışın yansımasıdır. Mutlakiyet kelimesinin kökenine baktığımız zaman mutlak ifadesini görürüz. Bu ifadeyi açacak olursak; sınırsız, değişmez ve bunlara benzer anlamlara ulaşırız. Buradan yola çıkarak mutlakiyet kavramının gücün değişmez olduğunu anlatmak için kullanıldığını söyleyebiliriz.

Mutlakiyet Yönetimi ve Anlayışı Nedir?

Mutlakiyet yönetimi, tek bir kişinin veya bir zümrenin gücü elinde bulundurduğu bir yönetim şeklidir. Mutlakiyet yönetimine göre ülkeyi yönetme yetkisi belirli bir kişiye veya bir zümreye aittir. Yani yönetme yetkisi tek bir elden yapılmalıdır.

Mutlakiyet yönetiminde ülkeyi yöneten kişiden başka kimse söz sahibi değildir. Alınacak kararlara sadece başta bulunan kişi onay verebilir. Bu sayede yönetim tek bir elden yapılmaktadır. Oligarşi ve monarşi kavramları, mutlakiyet yönetimi içerisinde görülmektedir.

Eski zamanlarda mutlakiyet yönetimine sıkça rastlanıldığı görülmüştür. Çünkü, eskiden toplum içerisinde büyük eksiklikler vardı. Ayrıca geçmiş inançlar yönetimde etkili olmuştur. Yani bir kişi veya bir zümre yönetimi elinde bulundurduğu zaman halk buna itaat etmiştir. Bundan dolayı yönetim bu şekilde devam etmiştir. Örneğin, Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi yönetimde sadece tek bir padişah yer almıştır. Ülke tek bir yerden yönetilmiştir.

Mutlakiyet Yönetimi Anlayışı

Mutlakiyet yönetimi anlayışının faydaları olduğu gibi zararları da olmuştur. Mutlakiyet yönetimiyle ülkenin birliği korunmaya çalışılır ancak halkın yönetimde söz hakkı bulunmaz. Ayrıca yönetim değişeceği zaman başta bulunan kişinin soyundan olan birisi seçilmeliydi. Bundan dolayı demokrasi görülmemiş oluyor.

Mutlakiyet yönetimine en iyi örnekler Osmanlı Devleti ve Roma İmparatorluğu'dur. Günümüzde ise halen mutlakiyet yönetiminin devam ettiği ülkeler olduğu bilinmektedir.