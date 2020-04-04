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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 15:03,Son Güncelleme:/

Mutfak dolabı kapağında matematik dersi

Kayseri’de, matematik öğretmeni Mustafa Gürel, evinde mutfak dolabı kapağını kullanarak internetten öğrencilerine ders verdi.

Mutfak dolabı kapağında matematik dersi
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Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmeni olan Mustafa Gürel, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerine internet üzerinden ders veriyor. Gürel’in, evde ders verirken tahta yerine mutfak dolabı kapağını kullanması ise dikkat çekti. Gürel’in, mutfak dolabı kapağını kullanarak ders verirken çekilen görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı. Video, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

‘ALKIŞLAR SENİN İÇİN’
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de Gürel’in videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak, "Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Matematik öğretmeni Mustafa Gürel kardeşimiz mutfak dolabından tahtasında eğitime devam ediyor. Alkışlar senin için değerli öğretmenim" dedi.

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