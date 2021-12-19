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Müteyakkız Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Müteyakkız Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Müteyakkız
Müteyakkız Ne Demek, Ne Anlama Gelir Müteyakkız Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Türkçe dilinde farklı anlamlara sahip olan farklı kelimeler bulunuyor. Kullanılan kelimelerden biri olan müteyakkız sözcüğünün anlamı oldukça merak ediliyor. Müteyakkız sözcüğünün sahip olduğu anlam internet sitelerinde tüm detaylarıyla araştırılıyor. Müteyakkız sözcüğü anlamı merak edilen bir kelimedir. Müteyakkız ne demek, ne anlama gelir? Müteyakkız kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında sizler için tüm detayları ile derledik.

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 Müteyakkız her alanda kullanılan sözcük türlerinden biridir. Müteyakkız sözcüğü TDK'ya göre, uyanık ve tetikte anlamına sahiptir.

 Müteyakkız Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 İnternet üzerinde anlamı merak edilen farklı sözcük türleri bulunuyor. Müteyakkız sözcüğü de, merak edilen sözcük türleri arasındadır. Televizyonda veya internet sitelerinde müteyakkız sözcüğü bireyler tarafından duyulabiliyor.

 Müteyakkız sözcüğünün anlamı çok merak edilerek araştırılabiliyor. Müteyakkız sözcüğü, uyanık anlamında yaygın olarak kullanılıyor. Gözü açık olan anlamına sahip bir kelime olarak yaygın olarak tercih ediliyor. Uyanık olan insanlar için daha çok tercih edilen bir sözcük türüdür. TDK'da en çok anlamı araştırılan sözcüklerden biridir.

 Müteyakkız Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 TDK'da anlamı merak edilen sözcük türleri bireyler tarafından oldukça araştırılıyor. Müteyakkız kelimesi de, anlamı oldukça araştırılan bir kelimedir. Müteyakkız sözcüğünün TDK'ya göre belirlenen bazı anlamları bulunuyor. Uyanık ve gözü açık olan anlamına sahip bir kelimedir. TDK'ya göre belirlenen anlamı dışında kullanılması yanlış olacaktır. Daha çok uyanık insanlar için tercih edilen kelimelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

 

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