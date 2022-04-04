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Mütevelli Heyeti Nedir, Kimlerden Oluşur? Mütevelli Heyeti Ne Zaman Toplanır?

Mütevelli Heyeti Nedir, Kimlerden Oluşur Mütevelli Heyeti Ne Zaman Toplanır

Kimi zaman televizyonda kimi zamanda internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman merak uyandırıcıdır. Son dönemlerde anlamı merak edilen kavramlardan biri mütevelli heyetidir. Konu mütevelli heyeti olunca sorular da çeşitlenmektedir. Mütevelli Heyeti nedir, kimlerden oluşur? Mütevelli heyeti ne zaman toplanır tüm detayları ile derledik.

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Mütevelli heyeti, günlük yaşamımızda sık bir şekilde kullanılan kavramlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşamın içerisinde kullanımı söz konusu olan mütevelli heyeti kavramı, uzun yıllardan buyana dilimizde olmaktadır. 

 Mütevelli Heyeti Nedir? 

 İnsanlar günlük hayatın içinde pek çok kavram duyarlar. Bu kavramlardan bazıları hayatın içerisinde çok fazla yer alırken bazıları da çok nadir olarak duyulur. Mütevelli heyeti kavramı ise günlük yaşamın içerisinde çok sık duyulan kavramlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ilişiğinin bulunuyor olmasıdır. Peki nedir bu mütevelli heyeti? Bu sorunun oldukça kısa bir yanıtı bulunmaktadır ve şu şekildedir: 

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 Bir vakfın ya da bir kuruluşun yönetim işlerinin doğrudan bağlı bulunduğu kuruldur. 

 Buna göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın yönetim ve temsile yetkili durumda olan organı Mütevelli Heyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıfların karar organları, "Vakıf Mütevelli Heyeti"dir. İl ve ilçelerde mevcut olan tüm yardım programları, bu mütevelli heyetlerin kararlarıyla birlikte yürürlüğe girer. 

 Mütevelli Heyeti Kimlerden Oluşur? 

 Mütevelli heyeti konusu ile alakalı olarak insanların büyük bir kısmı tarafından merak edilen bir başka konu da mütevelli heyeti kimlerden oluşur şeklinde sıklıkla sorulan sorunun cevabı olmaktadır. Bir il veya ilçede bulunan vakıfların mütevelli heyeti; Kaymakam Başkanlığında Belediye Başkanı, Sağlık Bakanlığı İlçe Üst Görevlisi, Malmüdürü, Milli Eğitim Müdürü, Müftü, Muhtarlar ve de kendi aralarından seçmiş oldukları 1 Mahalle ve 1 Köy Muhtarı ile birlikte İl Genel Meclisi tarafından seçilmiş olan 3 hayırsever vatandaştan oluşur. 

 Mütevelli Heyeti Ne Zaman Toplanır? 

 Önemli bir yere sahip olan mütevelli kurulu ile alakalı olarak insanların merak ettiği ve sıklıkla internette araştırdığı bir başka konu da Mütevelli Heyeti ne zaman toplanır sorusunun yanıtıdır. Bu bakımdan önemli bir konu başlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtı ise şu şekilde verilmektedir: Mütevelli Heyeti iki Haftada bir toplanarak gerçekleştirilmiş olan tüm başvuruları inceler ve karara bağlayarak sonuçlana ulaştırır. Yani Mütevelli Heyeti iki haftada bir toplanır.

 

 

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