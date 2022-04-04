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Müteveffa Nedir, Ne Anlama Gelir? Müteveffa Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Müteveffa Nedir, Ne Anlama Gelir Müteveffa Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski dönemlerde kullanılan bir kelime olan müteveffa kelimesi ölmüş kişilere karşı kullanılan bir saygı bildirmek için yer almaktadır. Müteveffa kelimesi günlük hayatta yerini merhum kelimesine bırakmakta olduğundan geçmişte kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Müteveffa ne demektir? Ve ne anlama gelir? Türk Dil kurumuna göre müteveffa kelimesinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Eski dönemlerde kullanılan müteveffa kelimesi günümüzde eski kaynaklarda ve eski yazılarda kullanılan bir kelime olmaktadır. 

 Müteveffa Nedir? Ne Anlama Gelir? 

 Müteveffa kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup mevta kelimesinden ortaya çıkmış bir kelime olmaktadır. Müteveffa kelimesi ölmüş kişiler ve ölenleri anmak ve onlara saygı göstermek için kullanılan bir tabirdir. 

 Müteveffa kelimesi eş anlamlısı kelimeler ise merhum ve merhuma şeklinde kullanılmaktadır. Müteveffa kelimesi Müslüman olmayan kişilerin ölmüşlerine saygı duymak için genellikle Müslümanlar tarafından kullanılan bir kelime olmaktadır. Eski dilde yer almakta olan kelime günümüzde kullanılmamaktadır. 

 Türk Dil Kurumuna Göre Müteveffa Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil kurumuna göre müteveffa kelimesi sözlük anlamı Müslüman olmayan ölmüş kişilerin arkasından kullanılan bir kelime olmaktadır. Müteveffa kelimesi eski dönemlerde İslamiyet’i benimsemeden ölmüş kişiler için kullanılan bir kelime olmaktadır. Günümüzde bu ayrımı yapmak gereği duyulmadığı için ölmüş kişiler için genellikle merhum kelimeleri kullanımda yer almaktadır.

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 Müteveffa kelimesi ölmüş kişinin iyi bir kişi olduğunu işaret eden bir kelime olarak kullanılmıştır.

 

 

 

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