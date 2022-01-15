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Mütevazi nasıl yazılır? Mütevazi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Mütevazi nasıl yazılır Mütevazi kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Bazı kelimeler üzerinden Türkçede birtakım yanlışlar yapılmaktadır. Bu yanlışları sadece yazılışı değil aynı zamanda okunuşu üzerinden de öne çıkmaktadır. Özellikle bu kelimeler içerisinde mütevazi sözcüğü yer alıyor. Peki mütevazi nasıl yazılır? Mütevazi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzerine merak edilen bilgileri derledik.

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  Türkçede en çok kullanılan ve değerlendirilen kelimeler içerisinde mütevazi sözcüğü gelmektedir. Aynı zamanda en çok yanlış yapılan kelimeler içerisinde olduğunu da dile getirmek mümkün. O yüzden birçok kişi bu kelimenin doğru yazılışını internet üzerinden araştırmaktadır. 

 Mütevazi Nasıl Yazılır? 

 Bu kelime özellikle sesli harf üzerinden yapılan bir yanlış ile çok fazla kullanılır. Bu doğrultuda doğru yazılışı ise, ‘Mütevazı’ biçiminde öne çıkmaktadır. Yani son harf, ‘i’ yerine, ‘ı’ olmalıdır. Genelde toplumda en fazla yapılan yanlışlar içerisinde bu kelime gelmektedir. Cümle içerisinde kullanırken, ‘Mütevazi’ biçiminde yazılır. Sadece yazılmakla kalmaz aynı zamanda okunuşu üzerinden de bu şekilde yanlış yapılmaktadır. O yüzden doğru yazılışına dikkat etmek gerekmektedir. 

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 Mütevazi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Doğru yazılışı en çok merak edilen kelimeler içerisinde mütevazı sözcüğü gelmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit kelimenin doğru yazılışı, ‘mütevazı’ biçiminde ele alınmaktadır. Öne çıkan bu yazılışı ile beraber tek başına ya da cümle içerisinde amaca uygun kullanılabilir. Özellikle zaten günlük yaşamın en yaygın sözcükler içerisinde yer aldığını da ifade etmek mümkün.

 

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