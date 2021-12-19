Mütevatir Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mütevatir Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mütevatir kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Mütekellim 2- Haber 3- Ravi (Rivayet eden) 4- Havadis 5- Tebliğ 6- Söylenti 7- Duyuru 8- Hikaye

Mütevatir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

8.yüzyıldan beri kullanılmakta olan mütevatir kelimesi, herkes tarafından duyulan ve bilinen havadis anlamına gelir. Kelimenin sözlük anlamı ''tevatür eden'' olduğu için, bu sözcük aynı zamanda haber veren ve duyuran manasında da kullanılır.

Mütevatir kelimesi edebi eserlerde ve dini kitaplarda, tamlama şeklinde yer alır. Örneğin haber-i mütevatir, herkese ulaştırılan haber demektir. Hadis-i mütevatir ise, doğruluğuna kesin gözüyle bakılan hadis manasına gelir.

Mütevatir Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Mütevatir kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Nakledilen, duyulan, öğrenilen haber

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İkinci Anlamı: Rivayet eden, haber ulaştıran

Mütevatir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Mütevatir hadislerle mevzu hadisleri birbirinden ayırmak, her Müslümanın görevidir.''