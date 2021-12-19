Mütenahi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mütenahi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mütenahi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- İntiha 2- Nihayet 3- Encam 4- Akıbet 5- Tamamlanan 6- Son Bulan
7- Biten 8- Tükenen 9- Neticelenen 10- Fani
Mütenahi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yaklaşık olarak 7 asırdır kullanılmakta olan mütenahi kelimesinin sözlük anlamı nihayete eren ve sonlanandır. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanıldığında, sonlu, ölümlü anlamına gelir.
Örneğin: Mütenahi Beşer - Ölümlü İnsan.
Başlayan ve bidayet eden kelimeleri mütenahi ile zıt anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan birçok tamlama edebi eserlerde sıklıkla kullanılır. Örneğin gayr-ı mütenahi, sonsuz, payidar ve ölümsüz demektir.
Mütenahi TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Mütenahi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Biten, nokta konan
İkinci Anlamı: Gelip geçici, fani, sonlu
Mütenahi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Bu dünyada her şeyin mütenahi olduğunu bile bile sanki ölmeyecekmişiz gibi didinip duruyoruz.''