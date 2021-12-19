Mütenahi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mütenahi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mütenahi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İntiha 2- Nihayet 3- Encam 4- Akıbet 5- Tamamlanan 6- Son Bulan

7- Biten 8- Tükenen 9- Neticelenen 10- Fani

Mütenahi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık olarak 7 asırdır kullanılmakta olan mütenahi kelimesinin sözlük anlamı nihayete eren ve sonlanandır. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanıldığında, sonlu, ölümlü anlamına gelir.

Örneğin: Mütenahi Beşer - Ölümlü İnsan.

Başlayan ve bidayet eden kelimeleri mütenahi ile zıt anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan birçok tamlama edebi eserlerde sıklıkla kullanılır. Örneğin gayr-ı mütenahi, sonsuz, payidar ve ölümsüz demektir.

Mütenahi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Mütenahi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Biten, nokta konan

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İkinci Anlamı: Gelip geçici, fani, sonlu

Mütenahi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu dünyada her şeyin mütenahi olduğunu bile bile sanki ölmeyecekmişiz gibi didinip duruyoruz.''