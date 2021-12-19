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Mütenahi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mütenahi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mütenahi Ne Demek#Mütenahi
Mütenahi Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mütenahi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mütenahi kelimesi, intiha sözcüğünden türetilmiştir. İntiha sona ermek ve tamamlamak anlamına gelirken, mütenahi, biten ve tamamlanan demektir. Bu kelime tamlamalarda ve kalıp ifadelerde son ve sonuç anlamında kullanılır. Örneğin rivayet-i mütenahi tamlaması, hikayenin sonu manasına gelir. Mütenahi ne demek, ne anlama gelir? Mütenahi TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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 Mütenahi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İntiha 2- Nihayet 3- Encam 4- Akıbet 5- Tamamlanan 6- Son Bulan

 7- Biten 8- Tükenen 9- Neticelenen 10- Fani

 Mütenahi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık olarak 7 asırdır kullanılmakta olan mütenahi kelimesinin sözlük anlamı nihayete eren ve sonlanandır. Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanıldığında, sonlu, ölümlü anlamına gelir.

 Örneğin: Mütenahi Beşer - Ölümlü İnsan.

 Başlayan ve bidayet eden kelimeleri mütenahi ile zıt anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan birçok tamlama edebi eserlerde sıklıkla kullanılır. Örneğin gayr-ı mütenahi, sonsuz, payidar ve ölümsüz demektir.

 Mütenahi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Mütenahi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Biten, nokta konan

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 İkinci Anlamı: Gelip geçici, fani, sonlu

 Mütenahi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Bu dünyada her şeyin mütenahi olduğunu bile bile sanki ölmeyecekmişiz gibi didinip duruyoruz.''

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