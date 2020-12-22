Mutemet nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Mutemet olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Mutemet hem devlet dairelerinde hem de özel sektörde çalışma imkanı olan önemli mesleklerden biridir. Özellikle geniş bir iş imkanı nedeniyle günümüzde pek çok gencin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Parasal konularla ilgili bir meslek olarak öne çıkan mutemet, şirketlerin önemli pozisyonlarından biridir.

Mutemet Nedir?

Çalıştığı şirket bünyesinde para akışını ve dağıtımını gerçekleştiren kişilerin mutemet denir. Bu konuda hastaneler ya da bankalar ile beraber devlet daireleri gibi pek çok farklı alanda çalışma olanağı bulunmaktadır. Mutlaka muhasebe konusunda bilgi sahibi olmak ve bilgisayar üzerinden belli programları öğrenmek bu meslek için önemlidir.

Mutemet Ne İş Yapar?

Muhasebe yetkisine sahip olması ile beraber mutemet, para veya para yerine geçecek olan değerleri tutmak, almak, kaydetmek ya da dağıtmak gibi işleri gerçekleştirir. Firmanın muhasebe işleri ile ilgili genel olarak işlemleri sağlar. Özellikle parasal açıdan farklı sektörler üzerindeki şirketlerin önemli pozisyonları içerisinde yer alır.

Mutemet Nasıl Olunur?

Öncelikle mutlaka muhasebe işlerine hakim olmak ve muhasebe programlarını bilmek en önemli hususlardan biridir. Aynı zamanda yüksekokullardan, ilgili ön lisans programlarından ya da ticaret Meslek liselerinden mezun olmak gerekir. Devlet dairesinde çalışabilmek için KPSS üzerinden puan almak ve gerekli kriterleri taşımak gerekir. Özel sektörden farklı firmalarda çalışmak için ise yukarıda verilen kriterleri taşımak suretiyle başvuru yapmak yeterlidir.

Mutemet Olma Şartları Nelerdir?

Mutemet olabilmek için öncelikle muhasebe eğitimi almış olmak çok önemlidir. Bunun için üniversitelerin ilgili bölümünden ya da ticaret lisesi mezunu olmak gerekir. Aynı zamanda kişinin askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmaması gerekmektedir. Tabii bu durum opsiyonel olarak değişkenlik gösterebilir. Microsoft Office programlarının yanı sıra farklı bilgisayar programlarını bilmek, parasal işlemlerin güvenli biçimde yapılmasına fırsat verir. Bu kriterleri taşıyan kişiler özel sektörde ya da devlet dairesinde çalışabilir.

Mutemedin Görevleri Nelerdir?

Çalıştığı sektör kapsamında ve bulunduğu pozisyon açısından mutemedin birçok farklı görevi bulunmaktadır.

- Muhasebe yetkilisi olarak firma bünyesinde muhasebe işlerini yürütmek.

- Maaşların kontrolü, düzenlemesi ve dağıtımını sağlamak.

- Şirket bünyesindeki kaynakların mevzuatlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına bakmak.

- Gelir ve alacakları tahsil etme konusunda görevi üstlenmek.

- Avans ve harcırah ile beraber kredileri yönetmek.

- Esnek çalışma saatlerine ayak uydurmak.

- Takım çalışmasına yatkın bir kişiliğe sahip olmak.

Mutemet Maaşları Ne Kadar?

Mutemet maaşları 3000 TL ile 4000 TL arasında farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak ortalama ele alındığı zaman mutemet maaşları 3300 TL gibi bir miktar olarak öne çıkıyor. Tabii bu maaş devlet dairesi ya da farklı sektörlerdeki şirketlere bağlı olarak değişkenlik yaratabilir. Genel itibarıyla bu maaş üzerinden mutemet olarak çalışan kişiler görevlerini yerine getirir.

Mutemet İş İmkanları Nelerdir?

Muhasebe ile ilgili çalışmaların yerine getirilmesi üzerine bir meslek olarak öne çıkan muhabbet, bu yüzden bütün farklı firmalarda iş bulma imkanı sağlıyor. Böylece firmaların mutemet bölümünde çalışma olanağı elde edilmektedir. Aynı zamanda devlete giriş yaparak vergi dairesinde ya da farklı daireler ile bölümlerde çalışma olanağı sağlanıyor. Böylece güvenli ve garantili bir meslek üzerinden çalışma hayatına girilebilir.