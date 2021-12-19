Mütekellim Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mütekellim Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mütekellim kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Konuşmacı 2- Anlatan 3- Ravi (Rivayet Eden) 4- İzah eden 5- Hatip

Mütekellim Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelam kelimesiyle aynı kökten türeyen mütekellim kelimesinin ilk anlamı söz söyleyen ve bir konuyu tüm ayrıntılarıyla açıklayandır. Bir kişinin mütekellim olarak nitelendirilebilmesi için konuşma yaptığı konularda uzman olması gerekir. Dilbilgisinde ise mütekellim kelimesi 1. tekil şahıs olarak kullanılır.

Bu kelime birçok tamlamada ve kalıplaşmış ifade de yer alıyor. Bunların başında hadis kitaplarında sık sık geçen mütekellim-i Ezeli kelimesi gelmektedir. Allah için kullanılan kelime, kelamın ezeli sahibi anlamına gelir.

Mütekellim TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Mütekellim kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

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İlk Anlamı: Söz söylemekte maharetli olan, konuşmacı

İkinci Anlamı: Birinci tekil şahıs (Ben)

Mütekellim Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu akşamki konferansa ben de mütekellim olarak katılacağım.''