Mütekabiliyet Nedir? Mütekabiliyet İlkesi Ve Anlaşması Olan Ülkeler Listesi

Mütekabiliyet, tanımlanan şekliyle karşılıklılık, durumu veya koşulu; karşılıklı eylem veya ilişki, bir geri dönüş olarak tanımlanır.

Mütekabiliyet Nedir?

Kültürel bağlamında mütekabiliyet, hem karşılıklılık hem de mübadele genellikle bir ilişki içinde karşılıklı fayda yaratma olarak anlaşılsa da bir değişim değildir. Karşılıklılık ve değişim arasında yapılan ayrım, motivasyonlar ve niyetler etrafında döner. Mübadele için amaç, kişinin ilişkiden kendi yararını maksimize etme niyetiyle kişisel çıkarlarıdır.

Mütekabiliyet için sebep, diğer tarafın çıkarlarıdır ve niyet, o tarafın ilişkiden yararını maksimize etmektir. Pasifik kültürleri karşılıklılığı cömertlikle birleştirir ve ilişkileri sürdürmek ve güçlendirmek için karşılıklılığın ortak üzerindeki odağını kullanır. Aynı zamanda bir hediye verme döngüsü aracılığıyla gerçekleştirdiği, haysiyet ve özsaygıyı sürdürmenin bir aracı olarak da algılanmaktadır.

Hediye vermede, bir hediye verme, alma ve karşılık verme yükümlülükleri onurlu ilişkilerin temelini oluşturur. İlk hediye verme yükümlülüğü ilişkiyi başlatır. Hediye alma konusundaki ikinci yükümlülük, hediyeyi reddetmenin ret anlamına geleceği için ilişkiyi kurar. Bir hediyeyi karşılık olarak vermenin üçüncü yükümlülüğü hem verenin hem de alıcının itibarını sürdürür ve eşzamanlı olarak ilişkilerini güçlendirir.

Hediye verme sistemi, alan herkesin de vermek zorunda olduğu gibi, bireylerin sıkı çalışmasını teşvik eder. Almaktan kaçınmak, vermekten kaçınmak anlamına gelir. Bu durumda varsayılan olarak karşılıklılıktan kaçınmak anlamına gelir. Karşılık vermede başarısızlık, haysiyet ve mana özsaygı kaybına neden olur. Bu nedenle, Pasifik'teki karşılıklılık, tüm toplulukların temel taşıdır.

Hediye verme döngüsünün üç yükümlülüğü de dengeli bir ilişki kurmanın adımlarını gösterir. Karşılıklılık için motivasyon, karşı tarafın çıkarları ile ilişkiyi akılda tutmak olduğundan, karşılık veren taraf, karşılıklılığın üç ana sütununu dikkatlice değerlendirmelidir. Bunlar;

Zaman ve Mekan

Bir hediyenin ne zaman karşılık verileceğinin zamanlaması, diğer tarafa saygıyı gösterir. İlişkiye bir samimiyet unsuru ekler. Bir hediyenin alınmasının hemen ardından karşılıklılık sağlamak, karşı tarafa borçlanmaktan kaçınmaya çalışmak olarak görülür. Karşılıklılık bir mübadele olmadığından, diğer tarafa belirli bir süre "borçlu olma" kavramı, zaman-mekan çok önemlidir. Karşı taraf, verene saygı gösterdiğinden ve alım ile nihai karşılıklı ilişkiyi birbirine bağlayan zamandaki boşluk, ilişkiye samimiyet ve güveni çeken görünmez bir ip haline gelir.

İçerik

Mütekabiliyet, alıcıyı verenle ilgili bilgilerini derinleştirmeye teşvik eder. Bu tür bir bilgi, vericinin ilişkiden yararını maksimize edecek karşılığında alıcının kaynakları arasında ne verilebileceğini belirlemek için gereklidir. Dahası, neye karşılık verileceğini belirleme süreci, yetkilendirmeye ve kapsayıcılığa katkıda bulunur.

Alıcı, hediye verme döngüsünün bu noktasında harekete geçme inisiyatifine sahiptir ve alıcının kendi kaynakları arasından bir şeyle karşılık vermenin gerekliliği, alıcının sunduğu şeyin değerini gösterir. Aynı zamanda içeriden kapasite geliştirmeyi teşvik eder. Güçlendirme ve kapsayıcılığın bu yönleri, alıcının onurunu ve özsaygısını artırmak için yapı taşlarıdır. Ek olarak, kişinin bir ilişkideki partneri hakkındaki bilgisini artırmak, bu ilişkiyi doğal olarak güçlendirir.

Sunum

Sunum, karşılıklılığın kalbidir. Bir şeyin nasıl sunulduğu iki temel kavramı kapsar. Bunlar;

Son derece açık gönüllü olmak,

En yüksek düzeyde iddialı olarak tanımlanır.

Karşılıklılığın bu temelleri, verene en yüksek derecede alçakgönüllülükle birlikte iddialı kaynakları sunarak alıcının cömertliğini vurgular. Böyle bir sunum, eksikliği paylaşarak gerçekleştirilir.

Mütekabiliyet İlkesi ve Anlaşması Olan Ülkeler Listesi

Amerika Birleşik Devletleri – Kazakistan

Almanya Federal Cumhuriyeti - KKTC

Arnavutluk - Kosta Rika

Avustralya - Liechtenstein

Avusturya - Litvanya

Azerbaycan - Lüksemburg

Arjantin - Macaristan

Bulgaristan - Makedonya

Çek Cumhuriyeti - Meksika

Çin Halk Cumhuriyeti - Mali

Danimarka - Malta

Endonezya - Norveç

Finlandiya - Pakistan

Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) - Paraguay

Gürcistan - Portekiz

Hırvatistan - Peru

Hollanda - Polonya

İngiltere - Rusya Federasyonu

İrlanda - Romanya

İsveç - Senegal

İsviçre - Sırbistan

İspanya - Slovakya

İsrail - Slovenya

İtalya - Tacikistan

Japonya - Uruguay

Karadağ - Ukrayna

Kanada - Yunanistan