Müteakip ne demek, ne anlama geliyor? Müteakip kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Müteakip ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Müteakip kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Peşi sıra
2- Artarda
3- Ardın sıra
4- Aralıksız
5- Muttasıl
6- Sonra
7- Ahir
Müteakip Ne Demek?
Arapça kökenli bir sözcük olan müteakip, ek olarak kullanıldığında sonrasında ve devamında anlamına gelir.
Müteakip Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Müteakip kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Peşi sıra gelen, bir olayın hemen sonrasında gerçekleşen, hasıl olan
İkinci Anlamı: (Zaman zarfı olarak kullanıldığında) Sonra, hemen akabinde
Müteakip Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
Okulu bitirmemi müteakiben askere gitmeye karar verdim.
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