Müteahhit nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Müteahhit olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Müteahhit, Arapça kökenli olan bir kelime olup; “üstlenici, taahhüt eden” anlamı taşımakta ve bunun beraberinde ve müteahhidin görev kapsamını da belirtmektedir

Müteahhit Nedir?

Müteahhit, çeşitli türlerden inşaatın, tüm yapım aşamasını en başından en sona kadar olan süreçte koordine eder. Müteahhit, sorumluluğunu almış olduğu bir proje için ihtiyaç duyulan tüm çalışanları işe alır. Bu kişi aynı zamanda denetimlerin zamanında planlanmasını ve yürütülmesini denetlemekle de yükümlüdür.

Müteahhit Ne İş Yapar?

Müteahhit, sorumluluğunu üstlenmiş olduğu inşaat ile alakalı olarak pek çok işten sorumludur. Bu nedenle müteahhidin yaptığı işleri şu şekilde listelemek mümkündür;

- İnşaatın yapılacak olduğu sahanın belirlenmesi,

- Yeterli bütçeyi oluşturma,

- İnşaat süreci için gerekli olan işe alım süreçlerini yönetmek,

- Bir inşaat projesinin aşamalarının tümünü baştan sona planlamak,

- Fiyat teklifini oluşturabilmek amacıyla makine, malzeme, işçilik ve diğer giderlerin maliyetini hesaplamak,

- Müşterilere sunmak için proje takvimi oluşturmak,

- İnşaat sürecindeki maliyetleri düşürmek ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmak,

- İş performansını denetlemek,

- Mimar ya da mühendis gibi çeşitli meslek profesyonelleriyle beraber çalışmak,

- Projeyi yasa ve yönetmelikler kapsamında denetlemek,

- İşçi güvenliğinin sağlanması için gerekli koşulları sağlamak,

- Potansiyel müşteriler için teklif hazırlamak

- Projenin zamanında ve bütçe kapsamında tamamlanmasını sağlamak,

- Sorumlu olduğu projeyi tartışmak ve gerekli olan takip toplantılarını planlamak için müşteriler ile iletişime geçmek.

- Proje için gerekli yasal izinleri almak,

- Acil durumlarda zamanında müdahale edilmesini sağlamak,

- Gerekli ekipman ve araçların zamanında ve uygun biçimde bakımının gerçekleştirildiğinden emin olmak,

Müteahhit Nasıl Olunur?

Bir kimsenin müteahhit olabilmesi için üniversite mezuniyet şartı söz konusu olmamaktadır. 18 yaşını doldurmuş olan her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli olan Yeterlilik Belgesini alarak müteahhit olabilme imkanına sahiptir. Ancak müteahhit olmak isteyenlerin eğitim görebilecekleri bazı üniversitelerin müteahhitlik sertifika programı da bulunmaktadır.

Müteahhit Olma Şartları Nelerdir?

Her işte olduğu gibi kişilerin müteahhit olarak çalışmalarını yürütebilmeleri için bazı şartların varlığı söz konusudur. Buna göre söz konusu şartları şu şekilde sıralamak mümkündür;

-Müteahhitlerin bir inşaat projesini hayata geçirebilmeleri için yetki belgesi almış olmak,

- 18 yaşını doldurmuş olmak

- Ticaret odasına kaydını müteahhit olarak tescil ettirmiş olmak,

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘Müteahhitlik Yetki Belge Numarası’ almış olmak,

- Yeterli sermayeye sahip olmak,

Müteahhidin Görevleri Nelerdir?

Müteahhit, taşınmaz inşaatının yapılacak olduğu şantiyedeki tüm yetki ve sorumluluğu üstlenen kişidir. Bu kişi yetki belgesi imzalayarak şantiyenin tüm sorumluluğunu üzerine alır. Böylece belirli görevleri de yerine getirmekle yükümlü hale gelir. Bunlar;

- Mimar veya mühendis diplomasına sahip olan şantiye şefi atama işleminin yapılması,

- Şantiye şefi olarak atanmış kişinin şantiye ile ilişiğinin kesilmesi halinde bu durumu en geç 3 iş günü içerisinde yetkililere bildirmek,

- İnşaatta olabilecek her türlü kazanın sorumluluğunu almak,

- Şantiyedeki tüm güvenlik önlemlerinin alınması

Müteahhit Maaşları Ne Kadar?

Müteahhit olarak çalışma hayatını sürdüren kişilerin kariyerlerinde ilerleme kaydettikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar şu şekildedir.

- En Düşük Müteahhit Aylık Maaşı; 2. 420 TL.

- En Yüksek Müteahhit Aylık Maaşı; 10.290 TL.

- Ortalama Müteahhit Aylık Maaşı; 5.00, 20 TL.

Müteahhit İçin İş İmkanları Nelerdir?

Bir müteahhit, inşaatın tüm yapım sürecini baştan sona koordine eden kişidir. Bu sebeple her türlü yapının projelendirilmesinde ve inşasında iş imkanına sahip olabilir.