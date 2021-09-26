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Müteahhit nasıl yazılır? TDK'ya göre Müteahhit kelimesinin doğru yazımı

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Müteahhit nasıl yazılır TDKya göre Müteahhit kelimesinin doğru yazımı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan müteahhit kelimesi, teahhut sözcüğünden türetilmiştir. Teahhut, tamamlamak üzere bir işi üzerine almak, söz konusu işi üstlenmek anlamına gelirken, müteahhit de bir binanın ya da yolun yapımını üstlenen kişi demektir. Bu sözcük, yanlış telaffuz edildiği için hatalı yazılan kelimeler arasında yer alıyor. TDK'ya göre Müteahhit kelimesi nasıl yazılır? Müteahhit kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Arapçadan Türkçeye geçen bazı kelimeler yazıldığı gibi okunmaz. Bu nedenle müteahhit kelimesi genellikle ''mütahit'' şeklinde telaffuz edilir. Ancak kelimenin bu şekilde okunup yazılması hatalıdır.

Müteahhit Nasıl Yazılır?

İnşaat ve emlak sektöründe sıklıkla kullanılan müteahhit kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:

Müteahhit

TDK'ya Göre Müteahhit Kelimesinin Doğru Yazımı

Arapça kökenli bir sözcük olan müteahhit kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılımı aşağıdaki gibidir:

MÜTEAHHİT - Doğru
Mütahit - Yanlış
Mütait - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Müteahhit bey ile görüştükten sonra size nihai kararımızı açıklayacağız.
(Doğru Kullanım)

2- Mühendis ile mütahit arasında büyük bir kavga çıktı.
(Yanlış Kullanım)

 

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