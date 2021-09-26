Müteahhit nasıl yazılır? TDK'ya göre Müteahhit kelimesinin doğru yazımı

Arapçadan Türkçeye geçen bazı kelimeler yazıldığı gibi okunmaz. Bu nedenle müteahhit kelimesi genellikle ''mütahit'' şeklinde telaffuz edilir. Ancak kelimenin bu şekilde okunup yazılması hatalıdır.
Müteahhit Nasıl Yazılır?
İnşaat ve emlak sektöründe sıklıkla kullanılan müteahhit kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:
Müteahhit
TDK'ya Göre Müteahhit Kelimesinin Doğru Yazımı
Arapça kökenli bir sözcük olan müteahhit kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılımı aşağıdaki gibidir:
MÜTEAHHİT - Doğru
Mütahit - Yanlış
Mütait - Yanlış
Örnek Cümleler:
1- Müteahhit bey ile görüştükten sonra size nihai kararımızı açıklayacağız.
(Doğru Kullanım)
2- Mühendis ile mütahit arasında büyük bir kavga çıktı.
(Yanlış Kullanım)