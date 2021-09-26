Müteahhit nasıl yazılır? TDK'ya göre Müteahhit kelimesinin doğru yazımı

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Arapçadan Türkçeye geçen bazı kelimeler yazıldığı gibi okunmaz. Bu nedenle müteahhit kelimesi genellikle ''mütahit'' şeklinde telaffuz edilir. Ancak kelimenin bu şekilde okunup yazılması hatalıdır.



Müteahhit Nasıl Yazılır?



İnşaat ve emlak sektöründe sıklıkla kullanılan müteahhit kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir:



Müteahhit



TDK'ya Göre Müteahhit Kelimesinin Doğru Yazımı



Arapça kökenli bir sözcük olan müteahhit kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılımı aşağıdaki gibidir:



MÜTEAHHİT - Doğru

Mütahit - Yanlış

Mütait - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Müteahhit bey ile görüştükten sonra size nihai kararımızı açıklayacağız.

(Doğru Kullanım)



2- Mühendis ile mütahit arasında büyük bir kavga çıktı.

(Yanlış Kullanım)