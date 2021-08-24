Mütareke dönemi nedir ve hangi yılları kapsar? Mütareke dönemi edebiyatı ve romanları

Edebiyat ve tarih alanını araştıran bu alanlarda uzman olan kişiler mütareke dönemini aynı zamanda döneme ait edebi eserlerin etkilerini iyi bilmektedir. Eğitim hayatının tarih ve edebiyat derslerinde mütareke dönemi edebi eserleriyle beraber anlatılmaktadır.

Mütareke Dönemi Nedir ve Hangi Yılları Kapsar?

Türk tarihinde yer alan ve Türk Kurtuluş Savaşı ile betimlenmiş işgali konu alan ara döneme mütareke dönemi denmektedir.

Mütareke dönemi edebiyat ve diğer sanat eserlerinin oluşmasında konu olarak ele alınmış bu dönemde üretilen eserlerde tarihi dönemin etkileri görülmüştür.

Mütareke dönemi 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi ile başlamıştır. Tarihteki kaynaklarda mütareke döneminin Mudanya Mütarekesi ile sona erdiği kabul edilmektedir.

Buradan da anlayacağımız gibi mütareke dönemi 30 Ekim 1918 yılıyla Mudanya mütarekesinin sona erdiği 11 Ekim 1922 yılları arasını kapsamaktadır. Ortalama olarak bu dönem tam olarak dört yıl devam etmiştir.

Mütareke dönemi savaştaki taraflar arasında silahların bırakılarak barış antlaşmalarının imzalanmasını belirten dönemdir. Doğal olarak dönemin edebi eserleri daha çok tarih ve savaş konularını anlatmaktadır.

Mütareke dönemine ait siyasal akımlar, eleştiriler, çeşitli görüşler, tartışmalar, kabul edişler ve karşı çıkışlar dönemin insanları tarafından bildirilmiştir.

Mütareke Dönemi Edebiyatı Ve Romanları

Mütareke döneminin yazarları Türkçü olarak nitelendirilen yayın politikası izlemiştir. Dönemde yayınlanan edebiyat eserleri de Türkçülüğü konu almıştır. Dönemin yazarları arasında Cenap Şahabettin, Rıza Tevfik, Reşat Nuri, Ahmet Rasim, Ömer Seyfettin, Yahya Kemal, Refik Halit, Hüseyin Rahmi, Ali Canip yer almaktadır.

Bu şair ve yazarlara mütareke dönemi ilham olmuştur. Bu kadro arasında mütareke dönemi sonrası Cumhuriyet dönemine ait şair ve yazarlar da yer almaktadır. Romanlarda mütareke döneminin kasvetli havasına da yer verilmiştir.

Yahya Kemal'in eserleri arasında Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarlarıyla, Bitmemiş Şiirler eserleri yer almaktadır.

Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü, Acımak romanları yer almaktadır.

Ömer Seyfettin'in Kaşağı, Yalnız Efe, Efruz Bey, Pembe İncili Kaftan, Yüksek Ökçeler, Ashabı Kehfimiz, Harem, Gizli Mabed romanları yer almaktadır.

Ahmet Rasim'in İlk Güzel Günahkar, İlk Günahsız Sevda, Falaka romanları dönemin eserleridir.

Cenap Şahabettin'in Tiryaki Sözler, Evrakı Eyyam, Afakı Irak, Avrupa Mektupları, Nesri Harp, Nesri Sulh romanları dönemin eserleridir.

Ali Canip'in Geçtiğim Yol, Milli Edebiyat Meselesi Ve Cenap Beyle Münakaşalarım romanları dönemin eserlerini oluşturmaktadır.

Rıza Tevfik'in Biraz Da Ben Konuşayım, Serabı Ömrüm, Rıza Tevfik'in Mektupları romanları dönemin eserlerine ait romanlardır.

Refik Halit'in Ago Paşanın Hatıratı, Kirpinin Dedikleri romanları dönemin eserleri arasında yerini almaktadır.

Hüseyin Rahmi'nin Gulyabani, Şıpsevdi, Şık, iffet, Utanmaz Adam, Mürebbiye romanları dönemin eserleridir.

Aynı zamanda Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul romanı ve Ayşe Kulin'in Veda başlıklı tarihi romanları mütareke dönemini anlatmaktadır.

Romanlarda Türk Kurtuluş Savaşı, antlaşmalar, bu dönemin siyasi yaşamı, bu dönemde yaşanan aşklar, toplum yapısı, halk yaşam tarzı, savaşların ve barışların etkileri anlatılmıştır.