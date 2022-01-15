Müsvette nasıl yazılır? Müsvette kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Müsvedde kelimesi uzun yıllardır dilimizde olan bir kelimedir ve 8 harften oluşmaktadır.

Müsvedde Nedir?

Müsvedde kelimesi günlük hayatta konuşma dilinde sık sık kullanılan bir kelimedir. Müsvedde, yazı taslağı, karalama veya bir şeyin kötü benzeri anlamında kullanılır. İş hayatında eğitim hayatında sık sık kullanılır. En basit örneği ise bir soru çözerken veya bir yazı yazarken müsvedde kağıda ön karalama veya çözümü yapılır.

Müsvedde Kelimesi Nasıl Yazılır?

Müsvedde kelimesinin yazımı sık sık karıştırılır. Bunun sebebi kelime içerisindeki harflerin yanlış yazımıdır. Yazı dilinde bazen müsvedde kelimesi müsvette şeklinde yazılabilir fakat bu yazım hatasıdır. Müsvedde kelimesi içerisinde t harfi yer almamaktadır. Kelimenin doğru yazımı müsvedde şeklindedir.

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Müsvedde Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazımı Nedir?

Müsvedde kelimesi TDK da sık sık kontrol edilen bir kelimedir. Türkçede bir kelimenin doğru yazımını bulmak için en iyi seçenek TDK’dır. TDK’ya göre müsvedde kelimesinin yazımı müsvedde şeklindedir. Diğer şekilde yazılan müsvedde kelimesi yanlıştır.