Müsvette nasıl yazılır? Müsvette kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kovid-19da son 24 saat... Bakan Kocadan TURKOVACı bekleyenlere çağrıKovid-19'da son 24 saat... Bakan Koca'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar Batshuayinin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar! Batshuayi'nin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...#Beşiktaş
Bakan Kocadan İstanbul açıklaması: Hastaneye yatanlarda artış gözleniyorBakan Koca'dan İstanbul açıklaması: "Hastaneye yatanlarda artış gözleniyor"#Istanbul
Beşiktaş, Gaziantep FKyı tek golle yendiBeşiktaş, Gaziantep FK'yı tek golle yendi#Süper Lig
MasterChef Türkiye 2021de şampiyon belli olduMasterChef Türkiye 2021'de şampiyon belli oldu#Masterchef Türkiye
Almanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılarAlmanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılar#Almanya
Bu uygulamalara dikkat Sağlık Bakanlığından izolasyon ve karantina rehberiBu uygulamalara dikkat! Sağlık Bakanlığı'ndan izolasyon ve karantina rehberi#PCR Testi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibizCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibiz#Cumhurbaşkanı
Yürek yakan sözler Yüzünü bile görmedim, şimdi ölüsünü alıyorumYürek yakan sözler! 'Yüzünü bile görmedim, şimdi ölüsünü alıyorum'#Ayşenur Kazık
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı Ahmet Çalık anısına durduBeşiktaş-Gaziantep FK maçı Ahmet Çalık anısına durdu#Ahmet Çalık
Bakan Kurumdan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuzBakan Kurum'dan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?#Murat Kurum
Kokudan mahalleye yaklaşılmıyordu... Evden 3 kamyon çöp çıktıKokudan mahalleye yaklaşılmıyordu... Evden 3 kamyon çöp çıktı#Bursa
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Federasyonun başına geçebilirFatih Terim'in vedasındaki şifreler! "Federasyonun başına geçebilir"#Fatih Terim
Samimiyetle anlattı: Aldattım… YakalandımSamimiyetle anlattı: Aldattım… Yakalandım#Onur Tuna
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Müsvette nasıl yazılır? Müsvette kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Müsvette nasıl yazılır Müsvette kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin bir dildir. Kelime sayısının fazla olması ile birlikte kelimelerin doğru yazımı oldukça önemlidir. Kelimenin yazımının doğru olması gerekir eğer yanlış harf veya yazım yapılırsa bu Türkçe de yazım hatası olarak isimlendirilir. Yazımı karıştırılan kelimelerden biri de müsvedde kelimesidir. Gündelik hayatta sık sık kullanılan bir kelime olmasına rağmen yazı dilinde bazı zamanlar karıştırılabilir. Müsvette nasıl yazılır? Müsvette kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

  Müsvedde kelimesi uzun yıllardır dilimizde olan bir kelimedir ve 8 harften oluşmaktadır. 

 Müsvedde Nedir? 

 Müsvedde kelimesi günlük hayatta konuşma dilinde sık sık kullanılan bir kelimedir. Müsvedde, yazı taslağı, karalama veya bir şeyin kötü benzeri anlamında kullanılır. İş hayatında eğitim hayatında sık sık kullanılır. En basit örneği ise bir soru çözerken veya bir yazı yazarken müsvedde kağıda ön karalama veya çözümü yapılır. 

 Müsvedde Kelimesi Nasıl Yazılır? 

 Müsvedde kelimesinin yazımı sık sık karıştırılır. Bunun sebebi kelime içerisindeki harflerin yanlış yazımıdır. Yazı dilinde bazen müsvedde kelimesi müsvette şeklinde yazılabilir fakat bu yazım hatasıdır. Müsvedde kelimesi içerisinde t harfi yer almamaktadır. Kelimenin doğru yazımı müsvedde şeklindedir. 

Haberin Devamı

 Müsvedde Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazımı Nedir? 

 Müsvedde kelimesi TDK da sık sık kontrol edilen bir kelimedir. Türkçede bir kelimenin doğru yazımını bulmak için en iyi seçenek TDK’dır. TDK’ya göre müsvedde kelimesinin yazımı müsvedde şeklindedir. Diğer şekilde yazılan müsvedde kelimesi yanlıştır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal