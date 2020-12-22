Müsteşar nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Müsteşar olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Müsteşarlık, bir devlet memurunun ulaşabileceği en üst düzey memurluk seviyesidir. Müsteşarlar, memurlarla aynı haklara sahiptir.

Müsteşar Nedir?

Müsteşar, ilgili bakan görev yerinde bulunmadığında en yetkili yöneticidir. Müsteşarlık, aynı zamanda bir devlet memurunun ulaşabileceği en üst düzeydir. Müsteşarlar, memurların sahip olduğu kıdem, tazminat, izin ya da özlük haklarına sahiptir.

Müsteşar Ne İş Yapar?

Müsteşar, bakanın makamında olmadığı zamanlarda en yetkili yöneticidir. Müsteşarların başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

Yapı işleri ile ilgilenir.

Mekandan planlamalar yapar.

Avrupa Birliği ile ilişkileri düzenler.

Halkla ilişkiler ve basın faaliyetlerini yönetir.

Mesleki hizmetlerin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirir.

Baskın denetimler yapar.

Destek hizmetlerini takip eder.

Bütçe ve kaynaklarla ilgili raporları inceler.

Hukuki süreçlerin değerlendirilmesini ve yönetilmesini sağlar.

Bakanlık ve müsteşarlık bünyesinde çalışan kişilerin yasa ve yönetmeliklere uyup uymadığını denetler.

Müsteşar Nasıl Olunur?

Müsteşar olmak için özel bir okulda ya da bölümde okumak gerekmiyor. Fakat üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olanlar için müsteşar olmak diğerlerine göre daha kolaydır. 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olarak mezun olduktan sonra KPSS’ye girmeniz gerekir. KPSS’den yeterli puan alarak İç İşleri Bakanlığı’nda çalışmaya başlayan bir kişi uzun süre çalışarak gerekli olan tecrübeyi ve yetkinliği kazanarak müsteşar olma şansı yakalayabilir. Müsteşar olmak isteyen Tıp, Veterinerlik ve daha pek çok bölümde okuyan kişiler ile Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı çalışanları da uzun süre çalışarak gerekli tecrübe ve yetkinliği kazanarak müsteşar olabilir.

Müsteşar Olma Şartları Nelerdir?

4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasi Bilimler Fakültesi Bölümlerinden mezun olmak,

KPSS’den 4 yıllık lisans bölümlerine girmek için gerekli puanı alabilmek,

İç İşleri Bakanlığı’nda görev almak üzere tecrübe ve deneyim kazanmak,

Hukuk, tıp, veterinerlik gibi bölümlerden mezun olmak,

Bakanlık bünyesinde gerekli bilgi birikimine ve deneyime sahip olmak.

Müsteşar Maaşları Ne Kadardır?

Müsteşarlar, her yıl memurlar için belirlenen oranda zam alıyor. Devlet memurları, memur emeklileri ve sözleşmeli memurların merakla beklediği Aralık ayı enflasyon oranlarına göre yıllık TÜFE yüzde 11,84 olarak belirlendi. Bu oranların belirlenmesi ile birlikle 2020 müsteşar maaşları yeni zam ile 9088,2 TL iken 9587,2 TL oldu.

Müsteşarların İş İmkanları Nelerdir?

Müsteşarlar, bakanlıklarda bakandan sonra en üst yöneticidir. Bu kişiler, en üst düzey memur olarak Bakanlıklarda görev alır. Müsteşarlar, İç İşleri Bakanlığı bünyesinde ve kamu kurumlarında görev yapar. Pek çok kurumda çalışan farklı müsteşar çeşitleri bulunuyor. Kurum içinde uzun bir süre çalışarak deneyim kazandıktan sonra gümrüklerde gümrük müsteşarı olarak ya da MİT müsteşarlığı da yapabilirsiniz. Müsteşar olmak için sabırlı olmak ve özveri ile durmadan çalışmak, kurum içinde başarılara imza atmak gerekir.

Müsteşarlar Nerede Görev Yapar?

Müsteşarlar, İç İşleri Bakanlığı bünyesinde müsteşarlık kadrosunda, MİT müsteşarı olarak ya da Gümrük müsteşarı olarak kamu kurumlarında görev alma şansı elde ediyor. Bu kişiler karar alma ve yönetme açısından çok önemli ve kritik bir göreve sahiptir. Pek çok kamu kurumunda görev yapan müsteşarlar, farklı görevler üstlenebilir. Müsteşarlar, bakandan sonra en üst düzey kamu yöneticisi olduğu için liderlik vasfına sahip olmalı ve etik kurallarına göre hareket etmelidir.